Skæbneweekend for F1-chancen: - Altafgørende

MONZA (Ekstra Bladet): Der venter en skæbneweekend for Frederik Vesti og den 21-årige Mercedes-juniors drøm om at blive den næste dansker i Formel 1.

Missede muligheder i de seneste to weekender betyder, at hans tidligere teamkammerat Théo Pouchaire har overtaget føring i mesterskabet med 12 point.

Selvom der resterer to afdelinger, betragter Vesti weekendens to løb som sæsonens sidste.

- Weekenden er altafgørende. På teamet har vi et 'mindset' om, at finalen er nu, og Abu Dhabi kommer ud i fremtiden, siger han til Ekstra Bladet.

Titlen kan meget vel blive den afgørende faktor for, hvem fra årets Formel 2 der får en chance for at en klasse op inden for de næste to år.

Torsdagen blev brugt til forberedelser. Fredag køres en enkelt træning, før der er tidtagning om eftermiddagen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Selv er Vesti godt tilfreds med sin sæson og de fremskridt, han har gjort.

- Jeg synes, at den har været rigtig, rigtig god. Bahrain, Spa og Zandvoort kan man altid fremhæve for trælse ting. Især Bahrain (nul point og gridstraf, red.), hvor det nærmest føltes, som om sæsonen allerede var slut efter første weekend. Og så vandt jeg i Jeddah to uger senere. Det er jo sådan nogle op- og nedture, man skal lære af.

- Generelt synes jeg, at det har været en god sæson, og jeg glæder mig bare til at bruge alt det, jeg har lært, til at afslutte den på bedst mulig vis.

Ingen er fejlfri

Frederik Vesti førte mesterskabet fra Monaco, indtil han udgik af hovedløbet på Spa på vej til en startposition som toer. Sidste uge i Holland dummede først han og siden Prema-teamet sig, men det samme gjorde de nærmeste rivaler.

- Vi kunne have ført med 20 point eller 30 point, men det er virkelig nemt at sige sådan. Der går altid noget galt i en sæson. Spa og Zandvoort, det kan ske. Begge var svære situationer, siger Vesti.

Fejlen på første omgang i Holland, og det efterfølgende kiksede pitstop betød en gylden mulighed misset for at hente Pouchaire, idet franskmanden i regnen satte sin bil i væggen.

Vesti har lagt begge weekender bag sig.

- Hvis man snakker meget om det og lader det fylde, kan det fylde rigtig meget.

Skuffelserne i de seneste to løbsweekender er bag Frederik Vesti. To afdelinger resterer. I Monza og så i november i Abu Dhabi. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Man skal huske på, at alle kørere, der kæmper om mesterskabet, har en, to, tre weekender, hvor de tænker, hvis det ikke var sket, havde jeg vundet. Men det sker jo for alle. Så for mig fylder det egentlig ikke så meget, siger han.

Fire sejre

- Fejl kan man lære af. Man skal tage læringen. Men lige så snart den læring er taget - og det kan tage alt fra en dag til ti minutter, afhængig af, hvor stor det er - skal det bare væk. Det kan ikke bruges til noget.

- Det er kun med til at holde en nede. Man skal fejre de gode ting, og fejre, at vi allerede har vundet fire løb, har taget pole-position og er vildt gode. Det er det, der gør, at vi er i den her position, siger han.

En anden dansker går også en stor weekend i møde. Bastian Buus kører sæsonfinale i Porsche Supercup, hvor han fører med 21 point.