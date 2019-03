Skærpet straf til Grosjean: - Fuldstændigt upassende

Uforståeligt strafpoint til Romain Grosjean for en situation, som ingen konsekvenser fik, mener man hos Haas. Franskmanden giver Sebastian Vettel skylden for hele miseren

SAKHIR (Ekstra Bladet): Tre strafplaceringer til Romain Grosjean før søndagens grandprix kom ikke som en kæmpe overraskelse.

Franskmanden spolerede både sin egen og Lando Norris’ første omgang under kvalifikationen, da han lå i racinglinjen i det sidste sving.

Hårdt kan man argumentere for, da brøden ikke fik konsekvenser for nogen, men ikke desto mindre almindelig.

Når Haas-køreren gik kapgang tilbage mod stewards efter at have modtaget dommen, skyldes det ikke gridplaceringerne, men at der fulgte et strafpoint til licensen med, så han nu er oppe på otte i løbet af 12 måneder.

Fire fra en løbskarantæne.

Egentlig var det ikke hans egen skyld, men derimod manglende besked fra løbsingeniøren.

- At give Romain et strafpoint er fuldstændigt upassende. Han gjorde ikke noget forkert, for der var ingen radiobesked. Det er at være på nakken af en, lød det umiddelbart efter fra en lettere ophidset Günther Steiner.

- Det er en fuldstændig forkert beslutning. De tre gridplaceringer kan vi debattere, det er en anden historie, men pointet til køreren; hvad kan han gøre, spørger teamchefen.

Romain Grosjean var skuffet over beslutningen. Foto: Jan Sommer

Ekstra Bladet talte med Romain Grosjean FØR straffen, hvor han håbede at klare frisag, fordi han ikke kunne have gjort det store anderledes.

- Spejlene er ikke fantastiske, det er mørkt, ingen har lys på, og jeg fik ingen radiobesked. Hvordan kan man så vide, at han er på en hurtig omgang?

Naturligvis undskyldte han til McLaren-kollegaen, men ifølge Grosjean var det rent faktisk Sebastian Vettel, som var skyld i uheldet.

- Det er en uskreven regel om, at man ikke overhaler inden sidste sving. Alonso gjorde det meget klart over for Magnussen sidste år i Monza. Men kan kørte foran hele køen, som ventede, siger den franske Haas-kører. I modsætning til Alonso sidste år prøvede Grosjean at skabe et nyt hul til at starte sin omgang.

- Det gav mig tre-fire sekunder mere, jeg skulle vente. Vi havde ikke forventet, at Vettel ville gøre det, så vi troede, vi var fri af Norris. Formentlig er det grunden til, at jeg ikke fik besked om, at Norris var på en flyvende omgang.

- Jeg troede, alle seks-syv biler omkring mig var på en udomgang. Jeg kan kun undskylde over for ham. Heldigvis fik det ikke konsekvenser for hans kvalifikation.

Men det fik det til gengæld for både Grosjeans løb og licens.

Vettel spillede en uheldig rolle i episoden mellem Grosjean og Norris. Foto: Jan Sommer

Lando Norris tog episoden helt roligt.

- Det havde jeg helt glemt. Det sker vist i Formel 1 hele tiden. Han kom temmelig meget i vejen for mig. Jeg tror, jeg mistede et halvt sekund. Ikke det rareste, hvis det havde været mit eneste forsøg, men den slags sker, sagde McLaren-rookien, som igen nåede ind i Q3.

Sebastian Vettel var også en tur hos stewards for en for langsom indomgang. Ferrari-stjernen slap for påtale.

