Skal ikke ske igen - så klapper fælden

Nikita Mazepins Formel 1-karriere har været en af de mest debatterede, allerede inden den 21-årige russer har været i Haas-raceren for første gang.

Før jul lagde milliardær-arvingen en video på sin Instagram-profil, hvor han i en bil gramsede på en kvinde, der sad på bagsædet.

Det sendte den stenrige ungersvend ud i en regulær shitstorm, og der blev spekuleret i, om han var færdig i Haas, inden han overhovedet begyndte.

Se videoen, som Nikita Mazepin udloadede til sin Instagram før jul, her.

'Nej', meldte det amerikanske team ud uden store forklaringer - men nu åbner teamchef Günther Steiner omkring sagen og forklarer, at det ikke vil blive tolereret igen. Det skriver han i sin nytårs-klumme for The Race.

'Det er en ung mand, der skal blive voksen. Vi har helt sikkert taget os af dette her, og det vil vi fortsat gøre.'

'Det vil få konsekvenser, hvis det eller noget lignende sker igen. Vi har arrangeret tiltag, der vil hjælpe ham med at forbedre sig og sikre, at det ikke sker igen, så han ikke begår samme fejl igen - for det var en klokkeklar fejl,' skriver Steiner.

Nikita Mazepin har fået noget at tænke over. Foto: James Gasperotti/Haas

Günther Steiner glæder sig dog over sit unge team - 21-årige Mick Schumacher udgør anden halvdelen af kører-duoen - og håber, at den nye bil er klar til første test i Barcelona 2.-4. marts. For med lockdown-reglerne i England bliver der ikke skruet på raceren foreløbig.

Et er dog sikkert: Der er ikke meget opbakning at hente fra The Race, der har kåret Haas-kørerne som klart det dårligste makkerpar i 2021. Det kan du læse mere om her.

Spar masser af penge: Tricket til den bedste sportspakke

Han ligner den oplagte sportschef i AGF

Danske stjerner i højt transfer-spil

Forarget fotomodel efter Formel 1-skandale

Mazepins problem: Her er modellen hele verden taler om