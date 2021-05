Skidt nyt for dansk F1-håb

Alpine taler kontraktforlængelse med Esteban Ocon, hvilket vil betyde lukket land for Christian Lundgaard på førsteholdet i 2022

MONACO (Ekstra Bladet): Alpine har investeret store summer i sit talentprogram. De har et helt kuld af stortalenter anført af Christian Lundgaard, som det var den langsigtede plan at sætte i bilen i 2022.

Men selv med et F2-mesterskab til en af Alpines tre akademi-kørere i klassen, kan døren være lukket til førsteholdet næste år.

Pointen med Fernando Alonsos comeback var, at han skulle køre i 2022, hvor de nye biler introduceres.

Samtidig har Esteban Ocon fået så god en start på denne sæson, at man har indledt samtaler om kontraktforlængelse, bekræfter Alpines topchef Laurent Rossi.

Den 24-årige franskmand havde det svært sammenlignet med Daniel Ricciardo sidste år, men har vist fremgang, siden han nåede podiet i 2020’s næstsidste løb.

Faktisk har han været klart bedre end 39-årige Fernando Alonso, som indtil videre har været en skygge af sit gamle jeg.

- Jeg er ikke overrasket. Esteban er ekstremt talentfuld. Han har kørt mod de fleste af de andre kørere, da han var yngre og har for det meste slået dem, sagde Laurent Rossi i Monaco.

Esteban Ocon var tilknyttet Renault tilbage i 2016, da Kevin Magnussen kørte for teamet. Han debuterede i F1 for Manor og kørte siden for Force India/Racing Point, før han efter et år på bænken vendte tilbage til det franske team. Her ses han med Alain Prost. Foto: James Moy/Alpine F1 Team

- Det er hans andet år. Vi har også lavet nogle ændringer på hans eget team, hvordan vi bygger op til raceweekenderne og kvalifikationerne, hvilket viser sig. Han er, hvor han skal være, lyder det fra Alpine-bossen.

Esteban Ocon er i den særlige situation, at han er et produkt af Mercedes’ talentprogram og karrieren fortsat styres af Toto Wolff.

Umiddelbart er han dog ikke i spil på det tyske team, som har større fidus til George Russells potentiale eller Valtteri Bottas’ driftsikkerhed.

Derfor står Mercedes-teamchefen ikke i vejen, hvis Alpine ønsker at forlænge.

- Det er noget, vi overvejer, og Esteban gør alt, hvad der skal til for at få mig til at beholde ham på holdet. Jeg ville være skødesløs, hvis jeg ikke overvejede det.

- Vi er allerede i gang med samtaler med hans agent, management og Mercedes som sådan. Esteban er en fantastisk kører, så jeg er glad for at have den type problem, som det faktisk slet ikke er, siger Rossi.

Alpine-CEO Laurent Rossi bekræftede i Monaco, at man taler kontraktforlængelse med Esteban Ocon. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Samtidigt afviste Alpine-bossen, at man overvejer Pierre Gasly, hvis navn af og til nævnes i sammenhæng med teamet. Men det har mere at gøre med, at Gasly er fransk og sidder fast hos Alpha Tauri uden chance for Red Bull-forfremmelse end reel interesse.

- Lige nu ser vi ikke på kørere til næste år. Vi overvejer Esteban, og Fernando er med os næste år. Ønsker vi at fortsætte med det momentum, vi har, gør vi det. Pierre er naturligvis en god kører med værdi, men i øjeblikket ligger det ikke kortene, siger han.

- De har fordelen

Drømmen er Formel 1, men før det kommer på tale, skal Christian Lundgaard levere et topresultat i årets F2-mesterskab.

Heldet har ikke ligefrem været med ham indtil videre.

Men fokus fortsætter med at være på hans egen serie og mesterskab og ikke Fernando Alonso og Esteban Ocons kontrakter hos Alpine.

- I sidste ende handler det om, at jeg skal gøre min del af arbejdet, og så bliver der truffet en beslutning. De har fordelen, for de har sæderne allerede. Hvis de tilfredsstiller de ansvarlige, får de naturligvis endnu en chance, siger Christian Lundgaard.

- Jeg skal gøre det bedre end dem og stråle.

- Når man starter otter her, er det ikke ligefrem måden at gøre det på, tilføjer han og understreger sit østjyske lune.

Christian Lundgaard skal først og fremmest fokusere på at få gang i sin F2-sæson - og imponere Alpines talentchef Mia Sharizman (t.v.). Foto: Joan Codina/Fotoformulak.com

Selv om han er at finde længere fra toppen, end han kunne ønske sig, var det samme tilfældet for sidste års mester, Mick Schumacher.

Intet er afgjort med 18 resterende løb.

- Sæsonen er stadig lang, og der er et mesterskab at kæmpe for, siger han.

Resultatet af årets F2-sæson afgør, hvorvidt danskeren har en fremtid i Formel 1 hos Alpine eller et andet team.

Ikke om Esteban Ocon får sin kontrakt forlænget.

Som franskmanden konstaterede, da skiftet til Renault-Alpine var en realitet, og Ekstra Bladet nævnte muligheden for, at han kunne blive teamkammerat med en dansker; ‘han har endnu mesterskaber at vinde’.

Første sprintløb kunne have reddet Christian Lundgaards tur til Monaco. Han avancerede til andepladsen, men halvvejs gennem løbet gav motoren op. Foto: Getty/FIA Content Pool

En topplacering skal der til, før drømmen lever videre, men den er ikke forbi, hvis F1-forfremmelse til 2022 glipper.

- Jeg er 19 år gammel. Jeg ved godt, at Max (Verstappen) startede som 17-årig, men jeg har stadig meget at lære. Selv nogle af de ældre kørere som Fernando eller Daniel, der rykker til McLaren, de kæmper med at finde sig til rette i en ny bil. Du kan altid lære nyt, selv hvis du har været i Formel 1 i ti år.

- Jeg skal bare have noget mere erfaring og vinde mesterskaber. Forhåbentligt sker der så noget, siger danskeren.

Årets andet F2-stop har været et mareridt. Først udgik Lundgaard fra andenpladsen med motorproblemer og var derfor også chanceløs i det andet sprintløb. Her udgik han også.

For så at blive fældet af taktik og slutte uden for pointene i hovedløbet, mens de værste rivaler alle scorede stort.

