Skidt nyt for Kevin: Räikkönen forlænger

Kimi Räikkönen tager endnu en sæson hos Alfa Romeo ifølge en række anerkendte medier fra blandt andet Italien, Storbritannien og Schweiz.

Den snart 41-årige finne slår i denne weekend Rubens Barrichellos rekord, når han starter sit 323. Formel 1-grandprix.

Sammen med Ferrari afvejer Alfa Romeo i øjeblikket, hvorvidt teamkammeraten fortsat skal være Antonio Giovinazzi, eller kollegaen bliver Mick Schumacher, som har kurs mod at vinde F2.

Fortsætter Giovinazzi, ender den 21-årige tysker hos Haas.

Ifølge The Race var beslutningen Kimi Räikkönens egen. Normalt har teamet en option på kørerens arbejdskraft. I finnens tilfælde var situationen modsat. Han havde indtil udgangen af september til at meddele, hvorvidt han ville have et år mere.

Det bliver i så fald Räikkönens 19. sæson i Formel 1, og han fortsætter dermed med at konkurrere på højeste højeste niveau, indtil han er mindst 42 år.

Hovedpersonen selv bekræfter ingenting.

- Intet er blevet besluttet endnu, siger Kimi Räikkönen via onlineforbindelse fra Nürburgring.

- Hvis du tror på nyhederne, er det sandt. Men jeg har ingen klausul i min kontrakt, så det er ikke sandt. Jeg er holdt op med at læse dem. 90 procent af dem passer ikke. Jeg har ikke underskrevet noget.

Kimi Räikkönen skulle i Rusland have meddelt Alfa Romeo-ledelsen sin beslutning om at fortsætte. Foto: Maxim Shemetov/Ritzau Scanpix

For Kevin Magnussens chancer er det skidt nyt, hvis historierne holder stik.

Idet aldrende stjerner som Fernando Alonso, Sebastian Vettel og nu Räikkönen fortsætter, gør det kun paletten af muligheder for Haas-ledelsen endnu større.

Mick Schumacher sidder i en Alfa Romeo denne weekend til den første fredagstræning og får dermed for første gang en smagsprøve på et grandprix.

Mick Schumacher kører første træning for Alfa Romeo fredag. Foto: Ina Fassbender/Ritzau Scanpix

