Skjult Kevin-overraskelse: Uvirkelig hurtig

MONTMELÓ (Ekstra Bladet): ‘Uvirkeligt’. ‘Haas er rigtigt hurtige’. ‘Magnussen vinder første løb’.

Okay, det sidste var ment som en joke, men ikke desto mindre spontane kommentarer hørt i pressecenteret på Circuit de Barcelona-Catalunya fredag allersidst på eftermiddagen.

Sidste år skabte det amerikanske team overskrifter under test med sin overraskende fart på en enkelt omgang.

Hvad disse kommentarer knytter sig til, var Haas’ første og eneste fulde løbssimulation.

God stemning i Haas-garagen selv om Kevin Magnussen ikke var ved rattet, da han vendte tilbage til pitten. Til højre danskerens nye løbsingeniør Gary Gannon - til venstre chefløbsingeniør Ayao Komatsu. Foto: Jan Sommer

På hårde dæk (C2) hamrede Kevin Magnussen omgang efter omgang af startende med 1,21 minutter. Hvilket ikke var langt fra de tider, som Mercedes og Ferrari præsterede torsdag under en lignende simulation.

Når tallene er blevet knust fra holdene, og de journalister med tid til at notere disse tider med håndkraft, vil der tegne sig et billede af et VF19’eren er rigtig konkurrencedygtig i løbstrim.

Så den længe den ikke bryder sammen.

Børnesygdomme har været en udfordring for Haas i begge uger, og meget symptomatisk afsluttede Kevin Magnussen vintertesten med at gå i stå ude på banen efter samlet 92 omgange.

Under test plejer holdene af lade raceren løbe tør for benzin en enkelt gang. De plejer bare ikke at gøre det i slutningen af en løbssimulation.

VF19'eren sluttede vintertesten på en ladvogn. Foto: Jan Sommer

Før pensionsopsparingen kommer i spil hos bookmakerne, skal de sædvanlige forbehold tages. Det er kun test, banen i Spanien ligger traditionelt godt til Haas, men ikke desto mindre var det long run en af eftermiddagens overraskelser.

Ikke mindst forbi teamet har været temmelig selvsikre undervejs uden at gøre det store væsen af sig.

Hurtige kval-omgange er mere sexede end effektive omgange over tid, men det er brug for begge dele i, hvad der tegner til et blive et vanvittigt tæt midterfelt.

Pånær Red Bull, der havde endnu en dag med tekniske problemer, luftede samtlige teams de hurtige C5-dæk.

Kevin Magnussen og Haas viste styrke på teamets afsluttende løbssimulation. Foto: Jan Sommer

Umiddelbart ligger de fleste midterhold inden for få tiendedele af hinanden. For første gang viste Haas også lidt mere styrke her. Romain Grosjeans 1.17,076 minutter placerer dem midt i midterfeltet uden at kende rivalernes benzinmængder og motorindstillinger.

Sebastian Vettel fra Ferrari forbedrede vintertestrekorden på Circuit de Barcelona-Cataluyna til 1.16,221 minutter. Om eftermiddagen gav den forsvarende verdensmester Lewis Hamilton også los. I sin Mercedes var han sølle tre tusindedele langsommere end den tyske VM-rival.

F1-vintertest dag otte Sebastian Vettel (Ferrari) 1.16,221 minutter ***** 110 omgange Lewis Hamilton (Mercedes) 1.16,224 minutter **** 61 omgange Valtteri Bottas (Mercedes) 1.16,561 minutter ***** 71 omgange Nico Hülkenberg (Renault) 1.16,843 minutter ***** 51 omgange Daniil Kvyat (Toro Rosso) 1.16,898 minutter ***** 131 omgange Carlos Sainz (McLaren) 1.16,913 minutter ***** 134 omgange Romain Grosjean (Haas) 1.17,076 minutter ***** 73 omgange Daniel Ricciardo (Renault 1.17,114 minutter ***** 52 omgange Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) 1.17,239 minutter ***** 132 omgange Kevin Magnussen (Haas) 1.17,565 minutter ***** 94 omgange Max Verstappen (Red Bull) 1.17,709 minutter *** 29 omgange Sergio Perez (Racing Point) 1.17,791 minutter ***** 104 omgange Robert Kubica (Williams) 1.18,993 minutter ***** 90 omgange *** C3 (det gamle soft-dæk) ***** C5 (det gamle hypersoft)

Holdenes hurtigste testomgang Ferrari (Vettel) 1.16,221 minutter Mercedes (Hamilton) 1.16,224 minutter Renault (Ricciardo) 1.16,843 minutter Toro Rosso (Albon) 1.16,882 minutter McLaren (Sainz) 1.16,913 minutter Haas (Grosjean) 1.17,076 minutter Red Bull (Gasly) 1.17,091 minutter Alfa Romeo (Räikkönen) 1.17,239 minutter Racing Point (Stroll) 1.17,556 minutter Williams (Russell) 1.18,130 minutter Alle tider sat på C5-dækket

