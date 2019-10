Haas-teamet har altid haft det svært i Mexicos tynde luft, og intet tyder på, at det bliver anderledes denne gang

MEXICO CITY (Ekstra Bladet): En overraskende og glimrende ottendeplads til Kevin Magnussen i 2017, efter Haas-duoen var langsomst af alle under tidtagning, er undtagelsen, der bekræfter reglen.

Autódromo Hermanos Rodríguez er et skrækscenarie for Haas, og ikke meget tyder på, at det bliver anderledes i år. Kun ved det ene tilfælde er de kommet fra Mexico med point.

De ekstreme forhold for en Formel 1-racer 2200 meter over havets overflade rammer det lille team hårdere end mange af rivalerne, da de aldrig har kastet de store ressourcer efter at finde en løsning til dette specielle løb.

- Vi er ikke særlig gode, når skal åbne kølingen op. Der mister vi mere downforce end andre. Måske har vi ikke fokuseret nok på dette eksakte løb i vores udviklingsprogram. Jeg ser det ikke bedre i år, hvis du vil have svar på det spørgsmål, siger Günther Steiner til Ekstra Bladet.

Alle teams inklusiv Haas medbringer et lidt anderledes ‘body kit’ til dette løb, men den tynde luft rammer nogle hårdere end andre.

Tynd luft betyder, at aerodynamikken genererer mindre vejgreb, ligesom den også påvirker både turbo, motor- og bremsetemperaturer.

- Man mister allerede downforce på grund af den tynde luft. Du er nødt til at åbne bilen, fordi den tynde luft køler mindre. En god bil mister mindre downforce, når man åbner kølingen, end en bil der ikke var udviklet til det. Og vi har aldrig for alvor fokuseret på at effektivisere kølingen, erkender Haas-bossen.

Sidste år i Mexico bandede Kevin Magnussen temmelig meget efter løb, der længe så godt ud for ham og Haas.

- Bare et lortedæk, sagde danskeren om sidste års hypersoft, som dog ikke kommer i spil i år. Blødeste dæktype er det såkaldte C4-dæk.

