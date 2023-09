Skriver historie: Dansk stortalent mester i USA

På ikoniske Laguna Seca i Californien blev der søndag skrevet et stykke dansk motorsportshistorie, da 23-årige Christian Rasmussen som den første dansker nogensinde sikrede sig titlen i Indy NXT.

Det er den amerikanske pendant til Formel 2 og altså klassen lige under Indycar.

Amagerkaneren står dermed på spring til en plads i verdens næststørste formel-klasse - kun overgået af Formel 1 - hvor hans gode ven Christian Lundgaard har kørt de to seneste sæsoner.

Christian Rasmussen sluttede sæsonen af med stil. I det første af weekendens to løb sluttede han på andenpladsen og behøvede dermed kun at starte søndagens løb for at sikre sig mesterskabet.

Søndag startede Rasmussen fra pole-position og vandt sæsonens femte sejr af 14 mulige.

Med mesterskabet følger en førstepræmie på 850.000 dollars, som i udgangspunktet er øremærket til en test på Texas Motor Speedway, endnu en test på ikoniske Indianapolis Motor Speedway (IMS), deltagelse i årets højdepunkt, selveste Indianapolis 500, samt endnu et Indycar-løb. Mesteren får også en test på racerbanenudgaven af IMS.

Christian Rasmussen er i dialog med flere Indycar-teams om at konvertere dette stipendium til et fast sæde til 2024-sæsonen. Realitetsforhandlingerne begynder nu, hvor titlen er sikret.

Tredje titel

På forbilledlig vis er Christian Rasmussen gået fra succes til succes i den amerikanske talenttrappe ‘Road to Indy’.

Familien kunne ikke rejse pengene til en karriere i Europa og en plads i Formel 3. Derfor satsede de på USA, hvor man populært sagt kan vinde sig til toppen.

I 2020 vandt den talentfulde dansker US F2000-mesterskabet og i 2021 Indy Pro 2000. Stipendierne med saltindvandsindsprøjtninger fra en dansk og amerikansk investor hjalp ham med at avancere.

En problemfyldt sæson hos Andretti Autosport i Indy Lights (som Indy NXT hed tidligere) var et bump på Christian Rasmussens kometkarriere, men det lykkedes at rejse de påkrævede ti millioner kroner til endnu en sæson.

For HMD Motorsports har det danske stortalent i denne sæson domineret med flere sejre end nogen anden kører.

Smutvej til topteams

Sejr i rugeklassen er normalt startskuddet på en lovende Indycar-karriere.

Sidste års vinder Linus Lundqvist fandt ingen plads i år, men har kørt de seneste afdelinger for Meyer Shank Racing som vikar for skadede Simon Pagenaud.

For nyligt offentliggjorde topholdet Chip Ganassi Racing, at man har ansat Lundqvist på en flerårig aftale som afløser for landsmanden Marcus Ericsson.

2021-vinderen Kyle Kirkwood kører nu for topteamet Andretti Autosport efter en rookie-sæson hos A.J. Foyt.

