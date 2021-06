Skubbet i muren: - Fra slem til værre

Mareridtet forsætter for Christian Lundgaard, som kommer fra Bakus sprintløb med nul point til F2-mesterskabet

- Christian Lundgaards weekend er bare gået fra slem til værre ...

Kommentaren faldt i den internationale dækning otte omgange inde i lørdagens andet Formel 2-sprintløb rundt på Baku City Circuit, som man så den 19-årige dansker skuffet forlade sin ART Grand Prix-racer.

Traditionen tro var F2-løbene vilde med masser uheld.

Alpines danske akademi-kører lå på ydersiden efter løbets anden genstart, da han i kamp om sjettepladsen med Liam Lawson og Felipe Drugovich forsøgte at komme helskindet gennem sving et.

Men der er ikke plads til tre ved siden af hinanden, når ingen trækker sig, og så taber køreren tættest på barrieren ...

Hændeligt uheld, sagde dommerne om situationen, hvor ART-raceren blev skubbet i muren.

Dermed mister Christian Lundgaard yderligere terræn i mesterskabskampen og har ikke scoret point siden andenpladsen i Bahrain. Med en 11. plads til formiddag er det femte løb i træk med et rundt nul til at bakke op om de store forventninger.

Christian Lundgaards sæson er gået skævt lige siden, man valgte den forkerte strategi til hovedløbet i Bahrain. Foto: Joan Codina/Fotoformulak.com

Bakus gader er stedet, hvor mirakler kan ske. Sammen med en mental nulstilling kunne Lundgaard godt bruge sådan et til søndagens hovedløb, hvor de store point er på spil.

ART Grand Prix-raceren er ellers sat op til at kunne levere i Aserbajdsjan, og den skuffende 12. plads under tidtagning var danskerens egen fejl, indrømmede han.

Teamkammeraten Théo Pouchaire leverede en solid præstation. I første sprintløb avancerede den 17-årige franskmand fra syvende- til femtepladsen og scorede samtidig pointene for løbets hurtigste omgang.

Om eftermiddagen smadrede han frontvingen til start, måtte pitte og kørte sig frem til første placering lige uden for pointene.

Théo Pouchaire formår for anden løbsweekend i træk at få mere performance ud af ART-raceren. Søndag starter han hovedløbet firer. Foto: Getty/FIA Content Pool

Red Bull-junioren Jüri Vips havde den bedste eftermiddag med sin første sejr i F2. Det samme gjaldt Robert Shwartzman. Den russiske Ferrari-junior har som Lundgaard haft en problemfyldt sæsonstart, men vandt første sprintløb og blev femmer i løb to.

Første sprintløb var også præget af uheld, hvor fire biler udgik i de to første sving - heriblandt Alpines australske håb Oscar Piastri.

Akademiets kineser Guanyu Zhou (UNI-Virtuosi) fører fortsat mesterskabet. Han blev treer i løb et, men crashede ud på første omgang om eftermiddagen.

Søndagens hovedløbet køres fra kl. 10.45 dansk tid. HER KAN DU LÆSE MERE om den overraskende F1-kvalifikation i Baku.

