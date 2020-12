Skubbet ud af Alonso: Lundgaard snydt

Se dansk professionel top-boksning lørdag her på Ekstra Bladet+. Få adgang her.

SAKHIR (Ekstra Bladet): Man kan ikke fortænke Christian Lundgaard i at være skuffet, selv om han af diplomatiske årsager vil tale udenom.

Som den bedst placerede Renault Akademi-kører i F2 med en hæderlig chance for Formel 1 i 2022 ville den oplagte debut til en officiel Formel 1-session være den såkaldte Young Driver Test, som afvikles to dage efter sæsonfinalen i Abu Dhabi.

Men 39-årige Fernando Alonso ville det anderledes.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er det nemlig ham, som har presset på hos Renault for at søge dispensation, så han kan få de optimale betingelser før sit comeback for teamet i 2021.

Selv om mange af rivalerne strittede imod og ikke forstod, hvad en dobbelt verdensmester med 314 grandprixet på cv’et skal lave til en test, som er dedikeret til at give nye talenter chancen for at prøve tidssvarende F1-materiel, gav Formel 1 og det internationale motorsportsforbund, FIA, efter.

- Vi vil gerne takke FIA og F1 for at acceptere vores testplaner, som sker for at anerkende vores dedikation til unge kørere i juniorkategorier og Fernandos egen dedikation til at hjælpe unge talenters karrierer, udtaler Renault-teamchef Cyril Abiteboul.

Hvordan det støtter talenter at frarøve dem en meget sjælden chance for at teste aktuelle F1-racere, forklares ikke i pressemeddelelsen.

Tre gange har Lundgaard testet i en to år gammel Renault, men ikke den tidssvarende. Foto: James Moy/Renault F1

Oprejsning til Lundgaard

Normalt må en ‘young driver’ maksimalt have kørt to grandprixer. Renault og Fernando Alonso får lov til at udnytte en gummi-paragraf, der er ment til kommercielle aftale til værdigt trængende.

Som når Robert Kubica får den ene Alfa Romeo grundet sin sponsor.

Eller Red Bulls simulator-kører Sebastian Buemi får testen.

Forskellen er, at ingen af dem er aktive F1-kørere med en plads på 2021-gridden.

Guanyu Zhou kører F2 og får den anden plads, fordi han bidrager med et væsentligt sponsorbidrag, som andre i Renaults akademi får glæde af.

Renaults 19-årige F3-mester Oscar Piastri kan også føle sig forbigået.

