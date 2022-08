Skuffer i bizar kvalifikation: - Noget rod

SPA (Ekstra Bladet): Tilbage fra sommerferie leverede Kevin Magnussen én af årets ringeste kvalifikationer og led et sjældent nederlag til teamkammeraten Mick Schumacher.

Faktisk har tyskeren på lige vilkår kun slået sin danske kollega en enkelt gang; tilbage i april i Melbourne.

- Mit sidste forsøg var noget rod. Du får kun et forsøg på et sæt dæk her, og jeg lavede flere fejl, så vandt ikke den store tid, var Kevin Magnussens umiddelbare reaktion, da Ekstra Bladet talte med ham.

Alligevel starter han Belgiens Grand Prix som nummer 12, mens Mick Schumacher holder bagerst af de 20 biler.

Hele syv kørere havde nemlig samlet omfattende motorstraffe til sig, hvilket skabte en noget usædvanlig og bizar situation, da startplaceringerne skulle fordeles.

- Det var 18. bedste tid, men jeg vinder alle seks positioner med alle straffene. Måske kan vi vinde et par flere og kører med om nogle point, sagde Magnussen.

Lidt på hælene

- Indtil videre har det ikke været vores stærkeste weekend. Vi har endnu ikke kørt så meget med fuld tank, så vi ved ikke, om det bliver bedre til søndag. Det ser jeg frem til at finde ud af. Men vi har været lidt på hælene denne gang, lød det fra danskeren.

Alle straffene betød, at Valtteri Bottas (Alfa Romeo) uanset resultatet skulle starte som nummer 14.

Efter ham kørte de seks øvrige med motorstraffe om placeringerne fra 15-20.

Max Verstappen (Red Bull) vandt den duel, så han søndag indleder sit togt gennem feltet som nummer 15 med Charles Leclerc (Ferrari) lige efter ham.

Kevin Magnussen blev knockoutet allerede i Q1. Foto: Jan Sommer

Ferrari valgte at arbejde sammen som hold, så Leclerc til sidst gav sin teamkammerat Carlos Sainz en slipstrøm, der hjælp spanieren til pole-position.

Lidt overraskende undlod Red Bull at gøre det samme. Max Verstappen blev holdende i garagen, så Sergio Pérez måtte udfordre Ferrari alene. Mexicaneren fejlede og starter toer.

Herefter følger Fernando Alonso (Alpine) og Lewis Hamilton (Mercedes).

Tidtagningens største overraskelse var Williams’ Alexander Albon, som kvalificerede sig nier og starter sekser til grandprixet.

HER KAN DU LÆSE et større interview med Günther Steiner, hvor Haas-bossen forholder sig til en række tvivlsomme beslutninger i denne sæson, og hvad der kræves for at nå næste niveau.

