Skuffer på hjemmebane

MIAMI (Ekstra Bladet): Hvis Kevin Magnussen og Haas-teamet selv kunne vælge, var det ikke lige i Miami, at man skulle understrege, hvor tæt og uforudsigeligt feltet er blevet med de nye 2022-biler.

Med teamejer Gene Haas i kulissen til et grandprix for første gang i denne sæson og foran fuld kapacitet til det ekstremt hypede nye løb i USA, blev den 29-årige dansker knockoutet allerede i Q1.

Hele 12 kørere lå inden for et halvt sekund, og Kevin Magnussen manglede godt en tiendedel af et sekund op til Valtteri Bottas (Alfa Romeo) på 15. pladsen.

Danskeren valgte en anderledes og atypisk strategi, hvor han kørte hele Q1 på samme dæk. Tiderne blev bedre og bedre, men især den første sektor ramte han aldrig så godt som rivalerne eller teamkammeraten.

Kevin Magnussen fik aldrig sat den perfekte omgang sammen i Miami og blev slået ud i Q1 for anden gang i år. Foto: Chandan Khanna/Ritzau Scanpix

Mick Schumacher ofrede endnu et sæt dæk og var hele tre tiendedele bedre end sin danske kollega.

Tyskeren fik dog ikke det store ud af det, for da røgen havde lagt sig fra Q2, var han langsomst. Schumacher har stadig sit første besøg i top ti til gode, kvalificerede sig til selve grandprixet som 15’er og holder derfor i samme startrække som Magnussen.

En anden skuffelse var Mercedes’ George Russell, som fredag var hurtigst af alle.

Mercedes kæmper med det aerodynamiske fænomen ‘porpoising’, hvor bilen hopper og ned på langsiderne. De høje temperaturer i Miami hjælper deres problemer med dækopvarmning, men de seneste opgraderinger er stadig langt fra at lukke hullet til de forreste.

Mercedes har fortsat store problemer. Foto: Marco Bello/Ritzau Scanpix

George Russell kvalificerede sig som 12’er med Lewis Hamilton på sjettepladsen.

Læg dertil at Valtteri Bottas trods et crash under træning kvalificerede sig femmer og dermed foran begge biler fra finnens tidligere team. Team-kammeraten Guanyu Zhou klagede over trafik på sin sidste omgang og sluttede kvalifikationen helt nede som 17’er.

Charles Leclerc scorede endnu en pole-position, og for første gang holder Ferrari-kollegaen Carlos Sainz ved siden af. Spanieren rejste sig fornemt efter endnu en dum ulykke under træning.

For Carlos Sainz var der tiltrængt oprejsning. Foto: Brian Snyder/Ritzau Scanpix

Red Bull og især Max Verstappen har haft en svær weekend med en række tekniske problemer. Hollænderen lavede en lille fejl på sin sidste omgang, men grundet den mangelfulde forberedelse erklærede han sig tilfreds med at starte i anden række sammen med Sergio Pérez.

Teamets race pace og topfart tyder på, at intet er afgjort til selve løbet.

Alpha Tauri overraskede også positivt med begge biler i top ti.

Esteban Ocon crashede i tredje træning og nåede aldrig ud til tidtagning, fordi chassiset skulle skiftes. Foto: Ricardo Arduengo/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet beklager fejlen i grafikken, som er fra en ekstern leverandør. Der køres på Miami International Autodrome - ikke Circuit of the Americas ...