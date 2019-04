Skuffet Haas-boss: Det her er ikke Formel 1

BAKU (Ekstra Bladet): Pirellis dæk er kun sexede, når deres årlige kalender proppet med smukke kvinder udkommer. Men der er endnu en Formel 1-weekend blevet talt rigtig meget dæk i Aserbajdsjan.

Startende med Mercedes og i særdeleshed Ferrari. Ikke kun har Haas har problemer med 2019-generationen af Pirellis gummi.

- Det er et spørgsmål om, hvem der kæmper mest med det. Og det er os, hvilket er så skuffende. For vi har en god bil. Vi burde ikke hele tiden tale om, hvorvidt et dæk fungerer. Det er ikke interessant eller Formel 1 efter min mening, siger en meget skuffet Günther Steiner til Ekstra Bladet i Baku.

- Fik I dækket til at virke? Ja, så er jeg hurtig. Mine dæk fungerede ikke, så jeg er langsom. Vi bruger millioner og millioner af dollars på de her biler; dækkene er uden for deres ‘vindue’, og vi kan ikke komme afsted.

- Andre kan få det til at fungere bedre, så vi SKAL have det til at fungere. Vi er det dårligste hold til det; det er jeg meget bevidst om.

- Vi skal nok få det løst. Vi var hurtige til test. Vi var hurtige i Australien.

- Men det er meget alvorligt. Vi kender årsagen, men skal finde ud af, hvordan vi fikser det, siger han.

- Jeg vil ikke kun give Pirelli skylden. Jeg giver også os selv skylden, for andre finder bedre løsninger. Men helt grundlæggende burde vi ikke sidde efter et løb og snakke om, hvorvidt dækkene fungerede eller ej, mener han.

Dæk spiller for stor en rolle i moderne Formel 1, mener Günther Steiner. Foto: Haas F1 Team

I konstruktør-VM lagde McLaren sig i spidsen af midterfeltet med en stærk weekend. Også Racing Point og McLaren er rykket forbi sæsonens favoritter til at blive bedste efter topholdene, Renault, samt Haas.

Se også: Crashfesten udeblev: Kevin chanceløs

2021-regler lækket: Store ændringer i F1

- Lige nu er det stadig tæt i midterfeltet, for alle lider under det her. Ingen er i kontrol. Men nogle få point, de henter på os, bliver hurtigt til mange. Renault undrer sig ligesom os, for vi har de hurtigste biler, men lå bagerst, konstaterer Steiner.

Storsatsende Renault gennemførte kun med Nico Hülkenberg, som var en skuffet mand:

- Vi var ingen steder. Et mysterie. Vi havde ingen våben i løbet, sagde han.

De sarte Pirelli-dæk og Haas Pirellis dæk fungerer kun optimalt, når gummiet har en vis temperatur. Typisk omkring de 100 grader. Selv få grader gør forskellen på, om køreren har greb, eller han skal kæmpe for at holde bilen på banen. 2019-generationen af dæk har et tyndere ydre lag gummi end hovedparten af de dæk, som blev benyttet i sidste sæson. Hvilket gør det sværere for samtlige teams at generere varmeenergi ind i dækket, når det så at sige ikke kan vrides så meget. Ideen er at undgå, at overfladen bliver for varm, så gummiet bobler op, hvilket heller ikke dur. Reglerne for dækvarmere er samtidigt ændret, og temperaturen 20 grader lavere, hvilket gør rigtig ondt på Haas. VF19’eren har kvalificeret dig godt, men kan ikke holde gang i gummiet under løbet. - Når dækkene begynder at graine, kan vi ikke komme ud af det, forklarer Günther Steiner. ‘Graining’ er, når overfladen bliver kornet og går i stykker, og grebet forsvinder. - Dækket bliver for koldt, vi glider rundt og er færdige. Vi har fire-fem hurtige omgange, men genvinder den ikke ligesom de andre, når grainingen begynder. - Da Kevin kom ud på de nye medium, var han ret konkurrencedygtig på fem-seks omgange. Men jeg kan fortælle dig vores omgangtider ud fra temperaturgrafen, konstaterer Steiner. Og den falder derefter. Sidste år blev disse ‘thinner thread’-dæk benyttet på udvalgte baner. Blandt andet i Barcelona, hvor Haas var suveræne i fjor og gode under vintertest. Banens mange højhastigheds- og højenergi-sving burde betyde, at dækkene fungerer her.

Uden Anders ingen Kevin

Frie rammer hos Haas: - Så længe de ikke gør noget dumt