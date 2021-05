Skuffet over F1-kollegaer

De sidste sæsoner hos Haas var ikke noget at råbe hurra for og med ikke-eksisterende muligheder hos bedre teams, måtte Romain Grosjean ligesom sin danske teamkammerat Kevin Magnussen sige farvel til Formel 1.

Men han har det bedre end nogensinde ikke mindst mentalt, da hans liv ligefrem er blevet bedre på grund af ulykken i Bahrain, fortæller 35-årige Grosjean i F1-podcasten ‘Beyond the Grid’.

Snart vender han tilbage til Formel 1 med en testdag i en to år gammel Mercedes.

Muligheden for at lukke F1-kapitlet er han lykkelig over. Samtidig kommer det lidt bag på ham, hvor hurtigt man bliver glemt.

Sidst i juni får Romain Grosjean lov til at slippe en to år gammel Mercedes løs. Dog går han glip af demonstrationen under Frankrigs Grand Prix. Udsættelsen af Tyrkiets Grand Prix har flyttet løbet på Paul Ricard en uge, og der kører Romain Grosjean Indycar i USA. Foto: Mercedes F1

Romain Grosjean var kørernes tillidsmand, men efter Bahrain-ulykken har han ikke haft kontakt med ret mange af sine tidligere rivaler.

- Jeg var lidt skuffet over, at ikke ret mange forhørte sig om, hvordan jeg klarede mig efter Bahrain. På en måde lidt skuffende. Men hey, vi har alle vores liv, og vi har alle travlt med træning og familie. Men det ville have været rart med lidt flere beskeder, siger han.

Ulykken har ændret hans liv til det bedre.

- Bahrain var en forfærdelig dag, men også en af de mest positive oplevelser i mit liv, siger Romain Grosjean.

- Måske lyder jeg skør, men hver dag, jeg har levet siden da, er som en bonusdag. Jeg var så tæt på ikke at være her mere, at man indser, hvor smukt livet er.

- Du kan have små ting i hverdagen, som du klager over, men hver morgen, når tager jeg silikonehandskerne af mine hænder og skal smøre dem i creme, husker jeg, at jeg stadig er her. Jeg kan lege med mine børn, jeg kan køre racerløb igen, jeg har en vidunderlig hustru ved siden af mig. Jeg er mere lykkelig i mit liv, fordi jeg har indset, hvor godt livet er selv med problemer, siger han.

Siden Mark Webber kaldte Romain Grosjean for en ‘first lap nutcase’, og franskmanden fik Formel 1’s seneste løbskarantæne har han arbejdet med en psykolog. Hun blev også brugt denne gang for at sikre sig mod flashbacks og mareridt.

De fysiske men er til at overse.

- Min hånd er ikke fantastisk. Jeg skal passe på solen, og den er temperaturfølsom. Men jeg kan lege med mine børn og bygge Lego, og det er, hvad der betyder noget, siger Romain Grosjean.

Fokus er nu på Indycar, hvor han stortrives. Også selv om han indtil kun kører løbene på gadebaner og normale racerbaner. De amerikanske (farlige) ovalbaner holder han sig fra, hvorfor han heller ikke sidst på måneden deltager i det største Indycar-løb af alle, Indianapolis 500.

Men ligesom Kevin Magnussen glæder han sig over at køre en serie, hvor han er konkurrencedygtig.

Formel 1 var senest rigtig sjovt og udfordrende i 2018.

- De sidste par år i Formel 1 var ret hårde. Vi havde ikke et godt værktøj at lege med. De sæsoner var ikke de morsomste.

- Jeg er gladere nu, end jeg var, da jeg var i Formel 1. Jeg ankommer til racerbanen, og jeg ved, at jeg kan kæmpe med om gode positioner, selv om jeg er hos et lille team. Man får et buzz af at vide, at hvis jeg gør det godt, kan jeg ende på podiet, og sådan var det ikke især i de sidste to af min tid i Formel 1.

I weekenden til Romain Grosjeans tredje optræden i Indycar var der for alvor noget at få et 'buzz' over. Franskmanden scorede pole-position til GMR Grandprix i Indianapolis, førte store dele af løbet og endte på en andenplads. Sidst han stod på podiet var i 2015 for Lotus.

Mick Schumacher er kommet bedre fra start end teamkammeraten Nikita Mazepin, men der er stadig lang vej til point. Foto: LAT/Haas F1 Team

Sidste år udtalte Grosjean, at afløserne Mick Schumacher og Nikita Mazepin ville få en bil, som var nem at køre, om end ikke særlig hurtig.

Men han er ikke meget for at bedømme indsatsen fra de to rookies.

- Det er svært at sige. De har ikke fået det bedste værktøj. I racing kan du køre en god omgang, men når du ser, at bilen foran dig er et sekund hurtigere, fordi det er en bedre bil, så du prøver du at køre 110 procent i stedet for 100, og tingene kan blive lidt vanskelige.

- Vi har set et par fejl fra dem, men de forsøger at holde sig til feltet. Men bilen ligner sidste års. Jeg tror bare ikke, at den er god nok til at kæmpe med om gode positioner, siger Grosjean.

Kevin Magnussen og Romain Grosjean måtte forlade Formel 1, fordi pengestærke kørere stod. Udviklingen bliver forstærket i de kommende år. Ingen kvaler, når far betaler - LÆS MERE OM rigmandssønnernes indtog i Formel 1.