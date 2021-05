Skuffet Watt: - Det er sørgeligt at se

Weekends grandprix i Spanien var skueplads for en intens duel mellem Red Bulls Max Verstappen og Lewis Hamilton. Det endte med sejr til Lewis Hamilton, da han overhalede Verstappen på løbets sidste omgange.

Den anden Mercedes-kører, Valtteri Bottas, imponerede dog ikke. Han endte som den tredje på podiet, efter at have ligget bag Ferraris Charles Leclerc under store dele af løbet.

Allerede nu er det tydeligt, at Bottas har problemer med at tage point fra Verstappen, og ifølge Ekstra Bladets Formel 1-ekspert, Jason Watt, kan det komme til at få konsekvenser for Mercedes, når det gælder konstruktørmesterskabet.

- Hvis Verstappen vinder VM med en lille bitte margen over Hamilton. Så kan Mercedes kigge tilbage på en række løb, hvor Mercedes var den bedste bil, men Bottas ikke formåede at stjæle point fra Verstappen, pointerede Jason Watt, da han svarede på spørgsmål fra Ekstra Bladets læsere.

Jason Watt spår heller ikke, at Valtteri Bottas beholder sit sæde hos Mercedes næste sæson.

- Det er sørgeligt at se den passive tilgang til tingene. Jeg synes, han er super sympatisk, men ikke god nok til et Mercedessæde i sin nuværende form, mener Jason Watt.

Hvis Bottas skal beholde sit sæde, skal det ske ved Lewis Hamiltons nåde.

- Hamilton er muligvis fint tilfreds med en teamkammerat, han kan save midt over. Hvorfor risikere at Russell kommer og er hurtigere end Bottas? spørger Jason Watt, der forventer at George Russell, der i øjeblikket kører for Williams, tager Bottas' sæde.

Tæt løb

Hamilton er i storform, men ifølge Jason Watt kan Verstappen godt give ham kamp til stregen om VM-titlen.

- Jeg synes, Verstappens vinder-chancer er tilstede, men ikke mega åbenlyse. Jeg tror, at Hamilton løber med det, men jeg håber, det bliver tæt, og at vi kommer til at se løb, hvor Red Bull-bilen er et hak bedre end nu, siger Jason Watt.