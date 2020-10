Skulderklap til Kevin: - Meget hurtig og aggressiv

Når kalenderbladet nærmer sig november, og restriktionerne som følge af covid-19 har lagt professionel sport i benlås, kommer Kevin Magnussen til at møde mange lukkede døre, før han finder sig en arbejdsgiver til 2021-sæsonen.

Under Zak Browns styre er McLaren gået ind i Indycar, hvor Kevin Magnussen godt kunne se sig selv.

Men det bliver ikke hos briterne, at han skal køre næste år, for selv om kun Patricio O’Ward officielt er annonceret, er den anden kører på plads. For uger siden skrev motorsport.com, at svenske Felix Rosenqvist skifter til Arrow McLaren.

Hos danskerens tidligere team blev afslaget dog givet med et skulderklap.

- Jeg synes, at Kevin er en meget hurtig kører og meget aggressiv, hvilket jeg synes passer til Indycars kørestil. Men vi har vores køreropstilling på plads, siger topchefen Zak Brown på det internationale motorsportsforbund, FIA’s, pressekonference i Portugal.

- Den er annonceret, Pato, og den anden bliver det snart, så jeg ser ikke en åben dør for Kevin på vores Indycar-team.

- Havde der været det, ville han helt sikkert have været under overvejelse, fastslår McLaren-bossen.

Da Sergio ‘Checo’ Perez mistede sin plads hos Racing Point, lugtede Brown mexicanerens mange pesos og luftede muligheden for at træde ind i Indycar med en tredje bil.

Men det bliver ikke til noget for den ligeledes tidligere McLaren-kører.

- Jeg synes også, at Sergio er et ekstremt stort talent og en person, som ville være fantastisk at have i Indycar, men jeg har på fornemmelsen, at han bliver i Formel 1, selv om jeg ikke ved det med sikkerhed. Men ud over til Indy 500 vil en tredje bil for os være usandsynligt, siger Brown.

Zak Brown ville overveje Kevin Magnussen, hvis han havde plads. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Modsiger bossen: Handlede om penge

Da Ekstra Bladet talte med Kevin Magnussen, efter det kommende farvel til Haas var officielt, lagde han ikke skjul på, at han gerne vil køre motorløb på den anden side af Atlanten, men at det bliver svært.

- Jeg har en stor kærlighed til Indycar. Jeg føler, at Indycar vil være et godt match på nogle vilde baner og i nogle vilde biler, som minder om en Formel 1-bil.

- Min far kørte Indycar tilbage i 1990’erne, og jeg var til løb med ham dengang som et lille barn. Jeg har altid synes, det var supercool, men al motorsport er ramt af det her år, og det bliver ikke nemt at få en god aftale derover, lød den realistiske udmelding fra den 28-årige dansker.

