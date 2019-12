Slår kontra: Kevins bedste sæson nogensinde

Ekstra Bladets Formel 1-ekspert tør godt at stå ved sin holdning - omend den er lidt speciel.

- Tak gud, det er ovre

Han mener nemlig, at Kevin Magnussen har præsteret bedre end nogensinde, selvom point-totalen er hans værste nogensinde. I hvert fald hvis man ser bort fra 2015-sæsonen, hvor danskeren kun nåede at køre død før starten i Australien.

- Magnussen gjorde det bedre i år end tidligere, så jeg vil sige at han kørte sin bedste sæson nogensinde. Det lyder underligt, når han slet ikke scorede som i fjor, men han har bare været meget bedre i både kval og løb. Han er modnet og er blevet klogere som kører - og er pt den bedste udgave af sig selv, skriver Jason Watt i chatten på Ekstrabladet.dk.

Til gengæld kan han godt se, at det kan blive svært at overbevise andre om sit standpunkt.

Det stod klart, da en læser ytrede, at han var bekymret for, at Magnussen kunne ende som skoddede Nico Hülkenberg, når vi går ind i 2021-sæsonen.

- Det er du ikke den eneste, som er, det er så svært at ramme den timing, der skal til for at ramme et storhold. Men til 2021 kommer der til at ske store rokader blandt kørerne, og med nye biler kunne man også håbe på, at posen bliver rystet blandt teams og deres performance.

Hülkenberg ryger ud til næste sæson. Foto: Jan Sommer

Hylder danske fans: - Fantastisk opbakning

Watt erkender, at det er svært at vurdere den danske Haas-kører, fordi materialet har været helt fra snøvsen denne sæson.

- Han er alt for umulig at måle op imod topkørerne, idet han sidder i en SÅ dårlig bil og har en teamkammerat, som ingen rigtig tror på længere.

Romain Grosjean har fået et år til i sædet, som efterhånden må være ret så varmt. Magnussen har også kun et år tilbage af sin aftale.

Nu rettes blikket mod den nye sæson. Foto: Jan Sommer

Værste år for Haas

Haas sluttede med den mindst imponerende samlede score i teamets historie.

- Det kan dårligt blive værre, lyder det tørt fra Watt.

Det amerikanske holds problemer skal dog også ses i en større sammenhæng, mener F1-eksperten.

- Haas' håb må i min bog være, at Ferrari får løst problemet for dem, fordi jeg tror, det ligger i geometrien på de hjulophæng, man køber hos Ferrari, som jeg ser har en tendens til de samme problemer med at være hurtige på den enkelte omgang, men tit have problemer med at holde farten over distancen.

Det hårde arbejde frem mod næste sæson er selvfølgelig allerede påbegyndt, men mon ikke Magnussen lige nu blot puster ud og varmer sig ved tanken om, at det kun kan gå fremad for holdet, der tidligere har overrasket så positivt.

