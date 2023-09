Slår ufattelig F1-rekord

MONZA (Ekstra Bladet): 15 omgange levede drømmen om den store Ferrari-triumf på hjemmebane. Carlos Sainz Jr. forsvarede sin pole-position med fast hånd af flere omgange.

Men helt som forventet var spanieren chanceløs, da Ferrari-racerens større dækslid satte ind.

Max Verstappen (Red Bull) vandt sit 10. grandprix i træk og slår dermed Sebastian Vettels rekord fra 2013-sæsonen.

Her vandt tyskeren de sidste ni grandprixer på vejen mod sin fjerde VM-titel. Men ingen kalendere står i vejen for den suveræne hollænder i en af Formel 1-historiens mest dominerende biler.

Som den snart tredobbelte verdensmester leverer i øjeblikket, er driftsikkerhed hans største udfordrer i kampen om at vinde sæsonens resterende otte løb.

En forbandelse har hvilet over den forsvarende vinder af Italiens Grand Prix i de seneste tre sæsoner

Annonce:

Charles Leclerc, Pierre Gasly og Daniel Ricciardo udgik alle året, efter de vandt.

Max Verstappen vandt også på Monza i fjor, men den slags rører ikke den hollandske vindermaskine.

Til start forsvarede Carlos Sainz sig med næb og klør, men Max Verstappen ventede tålmodigt på sin chance og trak fra, da han kom forbi. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det tog sin tid, men Sergio Pérez fik også kæmpet sig forbi Ferrarierne og sluttede toer.

Efter hårde kampe mod sin egen teamkammerat lykkedes det til sidst Carlos Sainz at holde fast i den sidste podieplacering.

Løbet var ellers forholdsvist udramatisk. De to McLaren leverede lidt spænding, da Lando Norris var nødt til at røre sin teamkammerat Oscar Piastri for at komme forbi.

Kontakt var der også senere, da australieren forsvarede sig mod Lewis Hamilton, hvilket kostede en ødelagt frontvinge og et pitstop. Briten fik fem sekunders straf for at sende Piastri ud af pointene.

Valtteri Bottas samlede derfor et heldigt point op til Alfa Romeo for en tiendeplads.

Kevin Magnussen duellerede lidt mod Alpine, som også havde en skrækkelig weekend i Italien. Foto: Tariq Mikkel Khan

Annonce:

Sidste år måtte Alexander Albon sidde over på denne lækkerbisken af en bane for en Williams med blindtarmsbetændelse. Thai-briten leverede denne gang en syvendeplads, hvilket udbygger teamets forspring til Haas i konstruktør-VM.

Haas havde en lige så svær dag som forventet.

Nico Hülkenberg fik en god start og var for en stund oppe som 10’er. Men så satte det sædvanlige dækslid ind.

Nede fra sin startposition som 19’er var Kevin Magnussen en af tre kørere, som forsøgte sig på det hårde dæk fra start. Danskeren indrømmede over for teamet, at han havde valgt de forkerte indstillinger til frontvingen og bad om at komme i pit hurtigst muligt.

Duoen sluttede 17-18 og sidst.

Yuki Tsunoda udgik før start, da han hans Alpha Tauri gav op på formationsomgangen.

Esteban Ocon så heller ikke ternet flag i en meget skuffende weekend for Alpine. Pierre Gasly blev 16’er ugen efter, at han stod på podiet i Zandvoort.