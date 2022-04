Slås om 150 millioner: Kurs mod retten

Bruddet mellem Haas F1 Team og Mazepin-familien som følge af Ruslands invasion i Ukraine er langt fra overstået.

Parterne står langt fra hinanden, og konflikten ender i retten, medmindre Haas-teamet beslutter sig for en U-vending.

I marts efter den pludselige annullering af Nikita Mazepins kørerkontrakt og sponsoratet fra russerne udsendte russerne en erklæring, hvor de fastslog, at hovedparten af sponsoratet til 2022-sæsonen allerede var betalt.

Siden kontrakten blev revet i stykker, før et eneste løb var afviklet, krævede de samtlige penge tilbage.

Nikita Mazepin deltog i Barcelona til den første test, men så invaderede Rusland Ukraine. Foto: Jan Sommer

Det drejer sig om 12 millioner euro - eller ca. 90 millioner kroner. Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet skulle den samlede Nikita Mazepin-kontrakt indbringe teamet godt 200 millioner kroner.

Men nu har Haas formelt afvist kravet, skriver motorsport.com, som har set korrespondancen.

Teamet henviser til en klausul i kontrakten, hvor Uralkali ikke må 'skade, bringe tvivl om, gøre nar af, eller mindske den offentlige opfattelse af Haas' positive image og goodwill'.

Haas hævder, at Mazepins tætte bånd til Kreml og Vladimir Putin udløser klausulen, om end EU's sanktioner endnu ikke var trådt i kraft, da kontrakten blev annulleret.

Ifølge teamet har de juraen på sin side og afviser tilbagebetalingen på 90 millioner kroner.

Tilmed kræver Haas en yderligere betaling på otte millioner euro - ca. 60 millioner kroner - i kompensation for tab af indtægter, som teamet mener at ville få, hvis aftalen var forsat.

Indtil da nægter Haas at levere den 2021-racer til Mazepin, som ellers er indskrevet i kontrakten.

Online pressekonference: Nikita Mazepin talte uden om Ukraine-konflikten og tilknytningen til Kreml efter at have mistet sit sæde.

Ifølge artiklen er Uralkali målløse over reaktionen og F1-teamets krav om i alt 150 millioner kroner trods det afbrudte samarbejde.

- Alle forstår, at verden er i en svær situation, men det er decideret latterligt at argumentere for, at Haas har ret til at beholde pengene fra en kontrakt, som de på egen hånd valgte at forlade uden at levere de aftalte services, siger en kilde.

- De lader til at have fint med at bruge russiske penge, endda bede om flere, men de ønsker ikke russeres selskab.

Sagt på en anden måde: En retssag lurer!

