'Slemme Kevin' i fint selskab

Efter seneste grandprix er Kevin Magnussens F1-licens nu renset for strafpoint - for første gang i tre år

Når Kevin Magnussen sætter kurs mod Spaniens Grand Prix, er det med en pletfri straffeattest for første gang siden 2016-udgaven af samme løb.

Den danske racerkører med det blakkede ry er tilbage det i fine selskab af kørere uden strafpoint på deres F1-licens. Ser vi bort fra de nye i 2019-klassen med fire i stedet for 21 tællende løb, kan kun Lewis Hamilton og Charles Leclerc foruden Magnussen prale af det.

Efter Aserbajdsjan Grand Prix frafaldt de sidste to point på licensen.

'Den farligste kører, jeg har kørt race mod', tordnede den daværende rookie og nuværende Red Bull-kører Pierre Gasly ved den situation.

Danskerens aggressive både angreb, men i særdeleshed forsvar har delt vandene.

Kritikerne mener, Magnussen går for langt. Tilhængerne at han kører Formel 1 på en kontant gammeldags facon ligesom nogle af sportens største; hverken Schumacher, Senna eller Alonso har været for fine til at stikke albuerne ud til siden ...

I størstedelen af sin karriere har Kevin Magnussen befundet sig i spændingsfeltet lige omkring top ti. Han lægger ikke skjul på, at han har taget beslutninger, han aldrig ville gøre, hvis han kørte med om mesterskabet, men når en enkelt overhaling gør forskellen på point eller ej, er han villig til at køre til grænsen - og nogle gange over den.

Foto: Alexander NEMENOV/AFP/Ritzau Scanpix

Netop de få strafpoint i det seneste halvandet år har været danskerens slående argument for, at han ikke er så slem, som andre påstår.

Via radioen forsøger kørerne ofte at lægge pres på dommerne, og de mest populære køreres udtalelser fælder dom i deres fans' gabestok på sociale medier, længe før sportens reelle dommere har truffet deres beslutning.

Den danske Haas-kører skal dog ikke forvente, at han for sidste gang er blevet anklaget for at køre beskidt, vurderer Ekstra Bladets Formel 1-ekspert Jason Watt:

- Jeg tror aldrig, han kommer helt af med det, for folk vil pibe hurtigere, når det er ham end en anden kører, der presser dem ud

- Men der vil altid være en form for frygt eller respekt, når de kommer op til ham. Hvad kan han finde på? Og det er ikke noget dårligt ry; slet ikke med nul strafpoint på kontoen, mener Watt.

Første gang Kevin Magnussen var i problemer hos dommerne var i Malaysia i 2014, hvor han fik fem sekunders straf og to hak på licensen for at køre op i og punktere Kimi Räikkönens Ferrari. Foto: Jan Sommer

Allerede i Kevin Magnussens andet grandprix påkaldte han sig Kimi Räikkönens vrede ved at køre op i ham lige efter starten. Men ellers er det især Fernando Alonso, som danskeren aldrig har været bange for at tage en svingom med.

- Det er lidt som at blive mobbet i skolen. En skal starte, og så er der mange, som følger trop. Han ragede uklar med den eneste, man ikke må i feltet; Dronning Alonso, siger Watt.

Hvilket kulminerede på Monza i fjor, hvor spanieren slap for straf, da han spolerede begges kvalifikation. Ederne fløj fra Magnussen, som glædede sig til Alonsos pension og ikke var bange for at sige det.

- Han har ingen respekt for autoriteterne, og det synes jeg heller ikke man skal have, siger Watt, der holder af sin landsmands albuer.

I de fleste, men ikke samtlige tilfælde.

- På et punkt vil Kevin altid være Kevin, og der hvor jeg synes, det nogle gange tager en lille smule overhånd er, når han skal forsvare sig, siger han.

Hak i kortet Fra 2014 er der uddelt strafpoint på F1-kørernes superlicens. 12 strafpoint i løbet af et år udløser karantæne, hvilket ikke hidtil er sket. Pointene er tællende i 12 måneder. Højeste antal uddelt på en sæson er otte; Max Verstappen i 2015 og Daniil Kvyat i 2016. Tættest på straf var Romain Grosjean, som i fjor kørte Mexicos Grand Prix med ti strafpoint på licensen. Ferrari-stjernen Sebastian Vettel var også tæt på i 2017, da han i Aserbajdsjan vædrede Lewis Hamilton. I de to efterfølgende løb kørte den firedobbelte verdensmester rundt med ni point på licensen.

Jason Watt nærstuderer Haas-raceren under sæsonfinalen i Abu Dhabi. Foto: Jan Sommer

--------- SPLIT ELEMENT ---------

- Lidt lortet af mig

Seneste mand til at få plettet straffeattesten var den ellers normalt velopdragne Daniel Ricciardo. Renaults australske stjerne kiksede et overhalingsforsøg på Daniil Kvyat, så begge måtte afvige ned ad en nødafkørsel.

Her bakkede Ricciardo så ind i sin rival, og begge måtte lidt senere udgå med skader på bilerne.

- Det var et øjeblik med hast og lidt panik, hvor jeg prøvede at minimere skaden og miste så lidt tid som muligt. Så jeg fandt bakgearet og begyndte at køre. Helt ærligt vidste jeg ikke, hvor han befandt sig.

- Lidt noget lort af mig, og jeg føler helt sikkert for teamet og Dany, sagde Daniel Ricciardo efterfølgende.

Udover to strafpoint på licensen straffes Renault-køreren også med tre placeringer på startgridden til Spaniens Grand Prix.

Daniel Ricciardo var i bedre humør før Aserbajdsjans Grand Prix end efterfølgende. Foto: Maxim Shemetov/Reuters/Ritzau Scanpix