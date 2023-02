Sløv start for Kevin: - Vi ved, hvad vi laver

SAKHIR (Ekstra Bladet): Første testdag af kun tre før Formel 1-sæsonen skydes i gang om en uge så på overfladen sløv og skuffende ud for Haas-teamet.

Nico Hülkenberg placerede sig midt i feltet, og Kevin Magnussen var sidst af de 19 kørere i aktion.

Men tider fra test skal man passe på med at tolke for meget ud fra. Og især fra den allerførste dag.

Teamchef Günther Steiner var ganske godt tilfreds, da han talte med blandt andre Ekstra Bladet.

- Når man ser på data fra vindtunnel og banen, ser det ud, som det skal. Derfor er jeg rimelig glad. Oversigten over omgangstiderne siger naturligvis noget andet, men vi ved, hvad vi laver, siger han.

- Vi har to dage mere, og så får vi at se, hvor vi er. På lørdag vil alt stå klarere.

Udefra lignede det en trist dag for Kevin Magnussen og Haas. Den interessante del af testen ligger dog først senere. Foto: Sam Bloxham/Haas F1 Team

Fantastisk var dagen ikke imidlertid ikke.

Både Nico Hülkenberg og Kevin Magnussen tilbragte for lang tid i garagen. Begge mistede en time til småreparationer med samme problem.

Speederen drillede, hvilket naturligvis ikke dur i en Formel 1-bil. Det er et system, som købes af Ferrari, der bliver udskiftet over natten.

- Naturligvis ønsker du ikke at bruge tid i garagen, men det var mindre ting. Intet gik i stykker; det skulle bare repareres, og nogle gange med de her biler er den del midt i det hele, så gulvet skal af. Det så værre ud, end det var, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

Haas-duoen nåede 108 omgange tilsammen, hvilket var 20 færre end planlagt.

Dagens program var lige så usexet, som danskerens placering i oversigten over hurtige tider. Primært handlede det om at udforske de mest fundamentale ting - ikke mindst hvor lavt man kan tillade at køre bilen, hvor stift, og hvordan driftssikkerheden er.

- Man prøver forskellige ting, og ordet test indikerer, hvad vi laver. Vi prøver forskellige ting, indsamler data og den slags. Første dag i bilen prøver man at få ridehøjden rigtig. Du vil gerne køre den så lavt som muligt, men det påvirker andre ting. Du prøver at få det løst, inden du bevæger dig videre til næste område.

- I dag handlede mest om at samle data og får kørt nogle omgange. Det kan være frustrerende, for som racerkører vil man bare gerne i gang med at køre stærkt og arbejde med performance, men der er mange skridt før det.

Først henad lørdagen får man en klarere idé om, hvem der har taget skridt fremad over vinter. Og først om en uge til sæsonpremieren ved man det med sikkerhed. Foto: Sam Bloxham/Haas F1 Team

Selvom der kun er to yderligere dage til rådighed, er det planen også at nå at køre en fuld løbssimulation. Når holdene kører dem, bliver der for alvor lagt mærke til tiderne fra både rivaler og medier.

For det er det eneste tidspunkt, hvor man har en idé om, hvor meget brændstof bilerne har ombord, og tiderne er derfor lettere at sammenligne.

- Vi regner med at nå til det, og jeg tror, at alle teams ønsker at køre løbssimulation også for at lære om, hvordan dækkene reagerer. Men det foregår mere i den del af testen, der har med performance at gøre, siger Magnussen.

Lidt klogere er han blevet på den nye bil.

- Nogle steder føles den bedre end sidste års bil. Og jeg har ikke mærket nogle steder, hvor den var ringere, men det er jo også forventet. Vi prøver jo at forbedre den hele tiden.

Intet tyder på, at sidste års verdensmestre har sluppet gassen til denne sæson!

Red Bulls Max Verstappen var hurtigst af alle, men nok så vigtigt nåede hollænderen 157 omgange - flere end noget andet team.

Ingen umiddelbare driftsproblemer med RB19eren!

