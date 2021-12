Slut efter kaos: - Vil altid have minderne

ABU DHABI (Ekstra Bladet): ‘Ham derinde’.

Christian Lundgaard nikkede mod huset, hvor Alpine-akademiet holdt til under deres træningslejr på i februar på Tenerife, da Ekstra Bladet spurgte til sæsonens største rivaler.

Den danske racertalent fik ret i sin forudsigelse.

Oscar Piastri blev en overbevisende Formel 2-mester og rykkede forbi østjyden i hierarkiet hos Alpine. Australieren skal være tredjekører næste år, mens han forventer på en plads i Formel 1.

Efter den mest skuffende sæson i sin juniorkarriere har 20-årige Lundgaard derimod kurs på Indycar i USA.

Resultaterne i Abu Dhabi var meget sigende for sæsonen. Nul point og i hovedløbet blev han torpederet bagfra af sin gode kammerat Red Bull-junioren Jüri Vips.

Danskeren opsummerer sin sæson således:

- Kaotisk! Saudi Arabien for en uge siden beskrev meget godt, hvordan sæsonen er gået. Vi havde egentlig pace, men fik ikke noget ud af det.

Forhåbentlig bliver Indycar en vej fra mørket til lyset for Christian Lundgaard. Foto: Jan Sommer

- Vi var hurtige nok i Bahrain til sæsonstart, men hvad fik vi egentlig ud af det? Efterfølgende har det været lidt op og ned. Hvis man tager i betragtning, at vi har haft 24 løb i år og kun er kommet derfra med tre pokaler; det er ikke godt nok.

- Det har været meget ringere end forventet, siger han.

Årets højdepunkt var sådan set hans test og ene Indycar-løb, som udløste en flerårig aftale hos Rahal Letterman Lanigan Racing.

Derfor tager han også hjem til Hedensted på juleferie med humøret i behold.

- For mig er motorsporten ikke slut. Nu starter et andet kapitel, men i en hel anden verden. Jeg vil altid have minderne herfra på godt og skidt. Umiddelbart er der ikke så meget, jeg vil komme til at savne - af flere årsager, siger Lundgaard.

Christian Lundgaard sluttede på en skuffende 12. plads i mesterskabet et point foran Ferrari-junioren Marcus Armstrong, som han knuste sidste år, mens de begge kørte for ART. Foto: Jan Sommer

Danskeren er for kvik til at kritisere sit team offentligt, men der har internt været store problemer hos hans franske team ART Grand Prix, som i senere år har været en skygge af sig selv.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger havde Lundgaard tilbud om køre Formel 3 for suveræne Prema i 2020 og for stærke UNI-Virtuosiu i Formel 2 i år, hvilket i bagklogskabens ulideligt klare lys ville have været en meget bedre beslutning for karrieren.

For første gang i sin juniorkarriere tabte Christian Lundgaard til en teamkammerat. En samlet femteplads i mesterskab til den franske komet Theo Pouchaire er imidlertid noget ringere, end hvad ART Grand Prix normalt forventer.

Nu venter Indycar.

