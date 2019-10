Slut: Langsomt pitstop kostede Kevin

Efter sit crash under nattens tidtagning starter Kevin Magnussen bagerst i Japans Grand Prix, mens teamkammeraten Romain Grosjean har bedre chancer for point med en startplacering som tier. Følg med fra klokken 7.10 (NB! Grundet tekniske udfordringer er Ekstra Bladet nødt til at live-dække dette løb via Ritzau)