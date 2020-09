Slut på en æra

MONZA (Ekstra Bladet): Williams-navnet består i Formel 1, men efter 43 år og 739 Formel 1-grandprixer forlader Sir Frank Williams og datteren Claire Williams teamet efter Italiens Grand Prix denne weekend.

For nyligt blev Williams Grand Prix Engineering solgt til det amerikanske investeringsfirma Dorilton Capital, så tiden er inde til exit.

- Vi har været i denne sport i mere end fire årtier. Vi er utroligt stolte af vores resultater, og den arv vi efterlader os. Vi har altid været her, fordi vi elskede det og for fornøjelsen af at køre motorløb, så det er ikke en beslutning, som er truffet hurtigt, men efter meget omtanke og som familie, udtaler Claire Williams i en pressemeddelelse.

Hun har i senere år været de facto teamchef - uden den store succes - mens det efterhånden er mange år siden, at nu 78-årige Frank Williams har styret forretningen fra dag til dag.

To F1-legender taler sammen i Østrig for et par år siden. Sir Frank Williams (t.v.) og den tidligere McLaren-boss og medejer Ron Dennis. Foto: Jan Sommer

Teamet er det tredjeældste i Formel 1 og kørte sit første løb 8. maj 1977. Det har vundet 114 grandprixer og scoret 128 pole-positioner, hvilket har udløst ni konstruktør-titler og syv kørerverdensmesterskaber.

Det gør Williams til et sportens mest succesrige med tidligere kørere som Nigel Mansell, Alain Prost, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Damon Hill og Jacques Villeneuve.

Williams-racerne, som ældre F1-fans husker dem. Her er det Nelson Piquet og Nigel Mansell på Silverstone i 1987. Foto: Vicenzo Giaco/AP/Ritzau Scanpix

Williams vandt senest et grandprix i 2012, da Pastor Maldonado overraskede alt og alle i Barcelona. De kom godt ind i hybridæraen med tredjepladser i konstruktør-VM i 2014 og 2015, men siden er det gået ned ad bakke.

Skrantende økonomi og klare sidstepladser de sidste par år betyder, at familien har måttet afhænde sin aktiemajoritet for at sikre holdets overlevelse.

Dokumentaren 'Williams' fra 2017, som blandt andet kan ses på Netflix, fortæller Frank Williams’ utrolige historie. Den giver også et indblik i, hvordan familien er splittet efter hustruens død, og hvordan Claire ikke er på talefod med sin bror, efter Frank valgte at give tøjleren til hende og ikke ham.

