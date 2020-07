SLUT: Racing Point stråler i kvalifikation

Tiderne fra tredje træning tyder på, at det kræver en god omgang for Kevin Magnussen og Haas at komme ud af Q1, men det tegner uhyre tæt. Følg med live fra klokken 15. NB! Ekstraordinært bruges Ritzau til dækningen; Ekstra Bladets normale setup er tilbage til søndagens løb