Sluttede med donuts: - I er legender

1 af 7 2014: Andenpladsen i debuten husker selv danskere, som er ligeglade med motorsport. En femteplads i Rusland var næstbedste resultat. En godkendt rookie-sæson uden at være enestående. Snu Button fik mere ud af en svær bil. Værst var, at Magnussen over sæsonen var 0,15 sekunder hurtigere under kvalifikation, førte McLaren-duellen 9-6 og alligevel tabte. VM: 11. Point: 55. Foto: Jan Sommer

2 af 7 2015: Fik både en test og sæsonpremieren i Melbourne efter Fernando Alonsos mystiske ulykke på Circuit de Barcelona-Catalunya. Kvalificerede sig sidst, men blev aldrig rangeret i VM, da Honda-motoren gik op i røg på vejen til startgridden. Tredjekører hos McLaren indtil den berømte fyreseddel på danskerens 23. fødselsdag 5. oktober. VM: - Point: 0. Foto: Jan Sommer

3 af 7 2016: Syvendepladsen i Rusland var højdepunktet, og hvad der overbeviste Haas om, at Magnussen var værd at satse på. Det blev også til point i Singapore. RS16’eren var en forfærdelig bil og dybest set en gammel Lotus, der blev malet gul. Ingen udvikling undervejs og til sidst var den holdt sammen af gaffatape. VM: 16. Point: 7. Foto: Jan Sommer

4 af 7 2017: Fik en svær start mod Grosjean, men dominerede sin teamkammerat siden den sidste tredjedel af sæson - og har gjort det siden. Hülkenberg fik besked på at sutte noget behåret, men det mest mindeværdige var løbene i Japan og Mexico. Ottendepladsen i . Mexico er muligvis Magnussens bedste løb i F1. VM: 14. Point: 19Foto: Jan Sommer

5 af 7 2018. Det sportslige højdepunkt i Magnussens F1-karriere. Teamet var endda på vej mod en drømmestart med fjerde- og femtepladsen i Australien, før mekanikerne kiksede TO pitstop i træk. Uden bommerten ville danskeren have endt som ‘best of the rest’ på syvendepladsen efter kørerne fra de tre suveræne tophold. Ti besøg i Q3, point i 11 løb inklusiv femtepladser i Bahrain og Østrig. VM: 9. Point: 56. Foto: Rick Rycroft/Ritzau Scanpix

6 af 7 2019: Sæsonen tegnede lys, men endte i ren tragedie. Både med sponsoren Rich Energy, men så sandelig også med bilen. VF-19’eren kunne kvalificere sig - godt endda - men efter fem-seks omgange i løbet var den værdiløs. Højdepunkter var kvalifikationerne i Bahrain, Monaco og Østrig som sekser, sekser og femmer. Satte for andet år i træk hurtigste omgang i Singapore. VM: 16. Point: 20. Foto: Edgar Su/Ritzau Scanpix