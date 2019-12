Smadrede Sennas rekord: Magnussens ikoniske sæson

- Absolut uovervindelig.

Sir Jackie Stewart og Jan Magnussen skiltes ikke som bedste venner, men der er kørt mange omgange på verdens racerbaner siden da.

Hvad de opnåede sammen for 25 år siden, sidder stadig lyst i erindringen hos den tredobbelte F1-verdensmester og tidligere teamejer, da Ekstra Bladet får audiens.

Her præsterede den lovende og 21 år unge racerkører ikke alene et dansk, men også et internationalt kapitel af motorsportshistorien ved at knuse selveste Ayrton Sennas rekord i britisk Formel 3.

14 ud af 18 løb vandt Jan Magnussen i en serie, som dengang var en af verdens mest konkurrencedygtige. De fire missere 'var min egen skyld' for at bruge roskildenserens ord. Senna vandt i 1983 'kun' 12 af de tællende 17 løb.

Rekorden kastede sammenligninger med den brasilianske legende af sig, og selv om Jan Magnussen aldrig fik den Formel 1-karriere, han var spået, betragtes han stadig som et af 1990’ernes allerstørste, måske største talent.

Sammen med sønnen Paul fostrede Jackie Stewart kørere som David Coulthard og Juan Pablo Montoya. Teamkammeraten i den historiske 1994-sæson var skotten Dario Franchitti, der siden blev Indycar-mester fire gange. De kvaliteter var ikke til at få øje på, da kollegaen var Jan Magnussen.

- Jan kom til os i Formel 3, og han var enestående. Dario Franchitti var hans teamkammerat, og han ødelagde ham næsten. Jan var så god, husker Sir Jackie.

Talententet blev spottet to år forinden i Formel Ford.

Sønnen Paul Stewart mindes, hvordan han sammen med sin far mødte Jan Magnussen for første gang på et lufthavnshotel ved Heathrow.

- Normalt når man prøver at få et sæde, ankommer man præsentabel. Og han dukkede op i slidte jeans, en T-shirt og jakke. Godt brugt. Det var ret sjovt. Han vidste ikke bedre, men vi var tydeligt interesseret i ham og tog den derfra, fortæller Paul Stewart, som Ekstra Bladet satte i stævne under sommerens grandprix på Silverstone.

- Jan havde på magisk vis via sit overlegne talent fundet den sti, der bragte ham så langt. Da han kom ombord, vidste vi, at han var god. Det var ekstraordinært.

Jan Magnussen var i særklasse, da han vandt britisk Formel 3 i 1994. Polfoto

Dengang ville den naturlige vej til Formel 1 gå fra Formel 3 via Formel 3000, hvilket også var planen, før McLarens teamboss Ron Dennis overhalede indenom med en kontrakt, så standardvogne i Tyskland blev næste stop.

- Jeg kan huske ... griner Paul Stewart.

- Når Jan er Jan. Vi prøvede at få et budget til at hænge sammen til Formel 3000 i 1995. Min far havde arrangeret en frokost med et dansk kaviarfirma, hvor de skulle overbevises til at putte nogle penge i Jan. Vi sidder der til frokost og venter. Alle er der; ingen Jan!

- Vi nåede til en lettere pinlig situation, hvor vi ventede på ham. Fordi han var hovedpersonen. Og han havde været ude og køre i en hotrod. Jeg vil ikke være negativ omkring ham, men sådan var han også. Men i bilen var han en stjerne, siger Paul Steward.

- Måske var han lidt umoden, men det skal ikke opfattes som noget negativt. Vi taler ikke rigtig længere, men hvis jeg mødte ham, ville jeg give ham et knus. Jeg ville elske at se ham igen, det er for længe siden.

Rivalerne i britisk F3 anno 1994 Teamkammeraten Dario Franchitti og de senere F1-kørere Ricardo Rosset, Pedro de la Rosa og Marc Gené er blandt de mest kendte. Giancarlo Fisichella og Jarno Trulli kørte en enkelt weekend. Den nuværende Red Bull-chef Christian Horner blev en samlet nummer 17, og McLaren-bossen Zak Brown kørte fire løb.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

- Det var lidt for nemt

I Jan Magnussens tidligere manager David Sears' bilsamling står Formel 3-raceren fra den ikoniske 1994-sæson og venter på at komme hjem til Roskilde, når dens rette ejermand får sig taget tid til at arrangere transporten.

Mesterskabet betød, at danskerens navn stadig er kendt i F1-paddocken selv uden sønnikes selskab. Præstationen åbnede døren til en karriere, men fordi Jan Magnussen var så suveræn, blev det upolerede talent heller ikke tilpas formet til Formel 1.

- Det var en fantastisk sæson, men måske også en bjørnetjeneste, fordi det var så nemt. Det kom bag på mig, hvor hårdt jeg pludselig skulle arbejde, da jeg nåede Formel 1, husker den nu 46-årige Magnussen.

- Måske ville jeg have haft bedre af en mere problemfyldt Formel 3-sæson med mere konkurrence. Jeg tror, det var lidt for nemt. Først senere hen vandt jeg ud af, hvordan jeg skal arbejde. Det lærte jeg ikke det år; jeg lavede ikke en skid, jeg vandt bare!

- Jeg var på et fantastisk team med en god teamkammerat, som jeg kunne måle mig mod. Han fik den første sejr, og jeg troede, det blev afgørende. Fuck, nu var jeg bagud. Men jeg vandt det andet løb og blev ved med at vinde.

I 2020 kører Jan Magnussen TCR-serien i Danmark, arbejder på et Le Mans-sæde med High Class Racing og vil være at finde til flere F1-grandprixer end normalt - som foredragsholder for danske gæster. Foto: Jan Sommer

I en lang og succesfuld karriere i sportsvogne fylder den historiske præstation mindre og mindre, som tiden går.

- Men jeg er godt klar over, at det er grunden til, at jeg fik de chancer, jeg gjorde. For den sad lige i øjet. Det var en fantastisk tid, og det, jeg kan bruge allermest, er den vindertankergang, jeg udviklede gennem sæsonen, siger han.

Teammanageren Andy Miller var rygraden i Stewart-familiens racingprojekt. Han så et lige så stort talent, som Jackie og Paul Stewart, men også det samme problem med det suveræne år, som danskeren selv er inde på.

- Uden at tage noget fra Jan. Vi havde bilen og vidste, hvordan han skulle køre den. Vi havde bare brug for en, som ville stole på os. Men han havde ingen ligemænd. Han var meget, meget imponerende i Formel 3 for os. Hele tiden faktisk, husker Miller.

- Mit personlige synspunkt er, at det gik galt, da han valgte at køre tysk DTM i stedet for Formel 3000. For han mistede noget vigtig læring i formel-biler. Formel 3000 ville virkelig have udfordret ham, for livet var lidt for let for ham i Formel 3. Nogle gange, når man er den bedste og vinder nemt, lærer man ingenting, konstaterer den tidligere teammanager.

Ekstra Bladet 7. september 1994: Jan Magnussen havde sikret sig mesterskabet og arbejdede på at fortætte i Formel 3000. Det blev til tyske standardvogne, hvilket i bagklogskabens klare lys næppe var den mest optimale rute mod Formel 1.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bærer intet nag

Emnet var 25-året for mesterskabsæsonen i 1994, men af sig selv bringer alle parter på banen, hvad der skete nogle år senere. Halvandet år inden i en fireårig aftale med Stewart-Fords nystartede Formel 1-projekt blev Jan Magnussen fyret; lige efter han i Montreal scorede karrierens første og eneste point i Formel 1.

Deres ikoniske tid sammen i Formel 3 blev aldrig forløst i den fineste klasse. I dag bærer ingen nag, og i hvert fald Paul Stewart ser ikke verden så sort-hvid længere.

- Det var ironisk, at fyringen skete efter Canada. Det var lidt af et wake up call for ham, siger han.

- Man kan stille spørgsmål ved, om vi tog den rigtige beslutning. Jos (Verstappen), som kom ind … anyway, siger Paul Stewart og afbryder sig selv:

- Jeg ser tilbage på den tid med stolthed. Der er ingen dårlige følelser. Jeg ser tilbage positivt og er taknemmelig for, hvad Jan udrettede. Det hjalp Paul Stewart Racing. Vi kom ind i F1, fordi vi havde succes. og han var fundamental i at levere den succes.

HELE HISTORIEN om Jan Magnussens fejlslagne Formel 1-eventyr kan du læse her

--------- SPLIT ELEMENT ---------

To gode minder fra teammanager Andy Miller

IJeg kunne huske, da han tabte på Snetterton. Han prøvede at gå på ydersiden af nogen i første sving på anden omgang og blev skubbet af. Næste gang vi kom tilbage dertil, besluttede han sig for at følge en anden bil langs start-mål-langsiden og køre rundt på ydersiden af ham i første sving … bare for at bevise, at det kunne lade sig gøre

Jan Magnussen i aktion i 1994 for Paul Stewart Racing. Polfoto

Det andet løb, der står ud, vandt han heller ikke; det britiske grandprix. Han kvalificerede sig vist på pole, men mistede halvdelen af sin frontvinge på første omgang. Han faldt ret langt tilbage, men kørte så hurtigste omgang otte-ti omgange i træk, før dækkene ikke kunne mere. Men det var bare hans evne til at vænne sig til at have mistet al downforcen foran, indtil bilen bare døde.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Gav fingeren i Macao

Flabet, fast besluttet og fandens hurtig. Tidligere teammanager Andy Miller mindes en særlig situation som et billede på, hvilken racerkører Jan Magnussen var i 1994.

Da verdens bedste Formel 3-kørere mødtes sidst på sæsonen til gadeløbet, endte danskeren i væggen og kvalificerede sig kun 18’er. Weekenden bestod af to tællende løb, og trods kikseren kørte Magnussen sig op, vandt det andet løb og sluttede samlet på podiet som treer.

Han startede derfor bag teamkammerat Dario Franchitti.

- Dario kan huske, Jan køre forbi ham på Mandarin-langsiden hoppende på alle ujævnhederne, fordi han var nødt til at køre af linjen for at overhale ham, alt i mens han havde overskud til at give Dario fingeren, griner Andy Miller.

- Det er Jan! Han skulle bare bevise, at han var meget hurtigere. Det opsummerer ham ret godt.

25 år senere over en kop kaffe i privaten i Roskilde småklukker den nu lidt mere modne Magnussen.

- Det er rigtigt nok.

- Jeg havde kun lige fundet farten. Macao kom bag på mig. Hvor vildt det var at køre der. Der er mure hele tiden, og det gik så hurtigt. Efter første træning stod vi begge to og rystede. Men så begynder man at finde sit flow, og jeg var blandt de hurtigste. Indtil jeg smadrede bilen, husker danskeren.

Scenen udspiller foran Hotel Mandarin, hvor den ekstreme langside byder på et lille sving.

- Det tages med fuld gas, men man skal helst være på linjen. Jeg slipstreamer mig op og vil bare lige give ham fingeren, når jeg kører forbi. Men der hvor jeg trækker ind, er der et kæmpe bump. Så da Dario kigger, hopper bilen, og jeg giver ham fingeren ud af cockpittet, griner Jan Magnussen.

- Det kunne have gået helt vildt galt, men sådan er det. Sådan nogle ting overlever man, når man er ung.