Smadrer vindertrofæ til 300.000 kr: - Ikke mit problem

Lando Norris tog det meget let, at han ødelagde seks måneders arbejde og trofæet for Max Verstappens historiske grandprix-sejr for Red Bull

HUNGARORING (Ekstra Bladet): For første gang i sin Formel 1-karriere scorede Lando Norris en andenplads to løbsweekender i træk og understregede McLarens enorme fremgang siden seneste store opgradering.

Han fejrede præstationen på ungdommelig vis med at poppe Ferrari-boblerne ved at banke magnumflasken hårdt ned i podiet, så proppen flyver af.

Uheldigvis betød det, at Max Verstappens vindertrofæ faldt af podiet og gik i stykker. En porcelænspokal, som ifølge den ungarnske F1-journalist Sándor Mészáros produceres i hånden, tager seks måneder at lave og koster 300.000 kroner.

Reaktionen gav også et glimt af milliardær-sønnens attitude, der gemmer sig under den uskyldige og polerede facade.

McLaren undskyldte efterfølgende på sociale medier, men det havde Norris ikke selv tænkt på.

- Jeg ved ikke, hvad der skete. Max stillede det for tæt på kanten, sagde Lando Norris på pressekonferencen.

- Jeg kommer til at fjerne det næste gang, svarede hollænderen.

- Ja, bare hold det. Jeg går ud fra, at den væltede. Det er ikke mit problem. Det er hans, fortsætte Norris.

For første gang som F1-kører fik Lando Norris lov til at sprøjte med bobler to løbsweekender i træk. Foto: Bernadett Szabo/Ritzau Scanpix

Ud over almen respekt for andre menneskers arbejde og ejendom var der tale om et historisk trofæ.

Red Bulls sejrsrække nåede 12 og slår dermed McLaren-Hondas hidtidige rekord fra den legendariske 1988-sæson.

Max Verstappens kan også øjne Sebastian Vettels rekord fra 2013 på ni grandprix-sejre i træk. Den dobbelte og snart tredobbelte verdensmesters stime er nu på syv.

Søndag vandt han med 34 sekunder uden at blive presset på en bane, hvor han ofte brokkede sig over bilen. Spa-Francorchamps næste weekend passer derimod godt til Red Bull-raceren - her er topfarten meget vigtig.

Mercedes teamchef Toto Wolff mente, at tyskerne i Ungarn havde den næsthurtigste bil, men ikke fik det vist på banen, efter Lewis Hamilton fik en dårlig start fra pole-position.

Max Verstappen med sin historiske pokal - nu i samlesæt. Promotoren lovede dog efterfølgende, at han får et nyt. Foto: Attila Kisbenedek/Ritzau Scanpix

Men han beklager sig ikke over Red Bulls forspring og kræver ændringer. Tværtimod skal Mercedes og de andre bare gøre det bedre, sagde han på sin briefing efter løbet.

- Jeg elsker den her sport, fordi det er et meritokrati.

Det er et fint ord for en styreform, hvor eliten har magten takket være intellekt, uddannelse og præstationer.

- Underholdning følger sporten. Ikke den anden vej rundt. Vi skal ikke balancere performance (som i sportsvognenes handicap-system) eller den slags. Det er, hvad det er. Vi havde årene med Mercedes, hvor vi sluttede et og to i hvert løb, og det var heller ikke godt fra et underholdnings-synspunkt, sagde Wolff.

- Derfor må vi arbejde bedre og blive konkurrencedygtige igen.

- Se hvordan McLaren er hoppet over alle andre. De forventede ikke at blive så stærke. Men de blev toere. Og sprang forbi Aston Martin og Ferrari, der blev set som stærke først på sæsonen.

- Vi skal blive ved med at finde potentiale i bilen, som Aston Martin gjorde i vinter og McLaren undervejs i sæsonen. Vi giver ikke op, sagde Mercedes-bossen.