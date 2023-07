Smagen af Red Bull tænder mig

Daniel Ricciardo er nyforelsket i F1 og lægger ikke skjul på sin drøm om at blive Max Verstappens teamkammerat igen

HUNGARORING (Ekstra Bladet): - Hvad sker der, hvis jeg bliver verdensmester, sagde Daniel Ricciardo, før australieren viste sit berømte tandpastasmil.

Han havde lige sat sig til det mest velbesøgte pressemøde hos Alpha Tauri i nyere tid. Formel 1’s øjeblikkelige bundprop holder altid sine briefings som det første team timevis før de øvrige.

Alligevel var underetagen i Red Bull ‘Energy Station’ pakket til bristepunktet.

Meldingen var klar fra Ricciardo: Lysten til Formel 1 er tilbage, og målet med en periode hos Alpha Tauri er igen at blive Red Bull-kører.

Der var helt pakket, da Daniel Ricciardo talte til pressen. Foto: Ritzau Scanpix

I otte måneder har den 34-årige publikumsfavorit holdt sig fra al racing bortset fra lidt hygge-motorcross. Tirsdag efter Silverstone kørte han dæktest for Red Bull og behøvede kun få omgange til at overbevise teamchef Christian Horner og Dr. Helmut Marko.

- Det konventionelle ville have været et skifte i sommerpausen, men vi ved, at Red Bull er lidt ukonventionelle.

- Der var lidt samtaler hen over weekenden, men det handlede virkelig om at se, hvordan testen gik, og så tog vi den derfra. Tydeligvis følte jeg mig tilpas i bilen. De var sådan; ‘du ser klar ud, så lad os gøre det,' forklarede Ricciardo.

Forelsket igen

Comebacket kommer hurtigere end forventet efter sidste års fyreseddel fra McLaren.

- Jeg havde tid nok til at nulstille. Men også til at nyde det igen. Sådan har jeg også følt det i simulatoren. Det var også derfor, jeg ønskede at køre bilen.

- Det føltes så godt. Smagen af den Red Bull-bil tændte mig.

- Da jeg tog en pause, vidste jeg, at det ville blive svært at vende tilbage til toppen. Men det var mit ønske, og jeg må også være realist.

- Hvis jeg skal tilbage i et Red Bull-sæde, skal jeg gennem en længere proces. For mig er det her den rette sti lige nu. Og for seks måneder siden havde jeg formentlig ikke takket ja til sådan en mulighed.

Daniel Ricciardo kørte i 2012-2013 for Toro Rosso. Nu er han tilbage på teamet, der nu hedder Alpha Tauri. Foto: Ferenc Isza/Ritzau Scanpix

- Jeg tror bare, at jeg er blevet forelsket i det hele igen. Jeg føler, at jeg er mig selv igen. Formentlig også fordi jeg er tilbage i så nostalgiske omgivelser.

Drømmer om Red Bull

- Jeg har tilbragt meget af min karriere her. Meget af min rejse og juniortid var her. Det føles som, at det er, hvor jeg hører hjemme.

- Drømmen er naturligvis et Red Bull-sæde, men det er ikke sådan, at det her er, hvad du skal gøre. Tydeligvis var testen første prøve.

- Men jeg skal vise et eller andet. Det er helt sikkert. I forhold til næste år og derefter er der ingen garantier. Sådan er det i den her sport.

Sergio Pérez’ Red Bull-kontrakt løber til og med 2024. Mexicaneren bliver ikke udskiftet før tid, medmindre teamcheferne er 100 procent sikre på, at alternativet er markant bedre.

Udfordringen for Daniel Ricciardo bliver, at han skal køre i griddens langsomste bil med nogle af de samme begrænsninger som den McLaren, der voldte ham så mange problemer.

Det er en anden verden end Red Bulls RB19’er.