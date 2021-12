Smerter 23 timer om dagen

For et år siden blev Romain Grosjean udskrevet fra BDF Military Hospital, efter franskmanden på mirakuløs vis slap med livet i behold, da hans Haas-racer ved mødet med en barriere på Bahrain International Circuit blev forvandlet til en ildkugle.

G-påvirkningen på 67 var det mindste ved ulykken, men de 27 sekunder omkranset af ild har betydet en række operationer og fortsatte daglige smerter.

- Den højre er fin, men den venstre er mindre fin. Den har det svært med kulde. Den må ikke få sollys de næste to år, så der skal solcreme og handsker på, fortæller Romain Grosjean i et længere interview med den tidligere verdensmester Nico Rosberg.

- Den gør ondt 23 timer om dagen. Jeg skal lave genoptræning hvert tiende minut for ikke at miste mobiliteten. Så det er ikke ren fryd og gammen, men jeg har stadig begge hænder, og jeg kan både køre en bil og lege med mine børn, siger Kevin Magnussens tidligere Haas-kollega.

Den venstre hånd har det fint ... Foto: Youtube

Den højre - trods seneste operation for en måned siden - knap så godt. Foto: Youtube

Trods udfordringen med den venstre hånd leverede Grosjean en strålende rookie-sæson i Indycar for lille Daly Coyne Racing med tre podier og en pole-position.

Allerede mens han lå på hospitalet i Bahrain, gik tankerne på, hvorvidt han var i stand til at fortsætte sin karriere. Et par dage forinden frygtede han imidlertid, at livet var slut.

- Selve sammenstødet med barrieren var ikke slemt. Altså 67 G er meget, men det føltes ikke sådan. Jeg tog mine sikkerhedsseler af og var klar til at hoppe ud af bilen, og så sad jeg fast!

- Jeg ville vente, indtil de kom og hjalp mig. Jeg vidste ikke, om jeg var på hovedet. Det er et aftenløb, så der er ikke meget lys inde i cockpittet, så du ved ikke, hvor du er. Men så indser jeg, at der er ild, så jeg skal prøve at komme ud, selv om jeg sidder helt fast, erindrer Grosjean.

- På et tidspunkt troede jeg, at det var det. Game over. Derfor siger jeg, at for mig var jeg fem-ti sekunder fra at dø.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Romain Grosjeans ulykke i Bahrain var en af de mest voldsomme i moderne Formel 1. Foto: Brynn Lennon/Ritzau Scanpix

Foto: Tolga Bozoglu/Ritzau Scanpix

Foto: Hamad Mohammed/Ritzau Scanpix

- I sidste ende tænkte jeg på mine tre børn, hvordan jeg ikke kunne efterlade dem uden en far, og der fandt jeg energien til at finde en løsning. Også selv om mine hænder brændte. Normalt fjerner man sine hænder, når det er for varmt, men jeg holdt dem i ilden, for det var det eneste sted, jeg kunne holde fast.

- Min fod sad så fast, at min ankel kunne have blevet der, men jeg var ligeglad. Jeg skulle bare ud af bilen.

- Da jeg kom ud, var det nok det bedste øjeblik i mit liv. Fordi jeg var så tæt på at sige farvel. Derefter var jeg i chok! Oplevelsen har lært mig meget om mig selv, og hvordan jeg aldrig giver op, siger den selvudnævnte Fugl Fønix i interviewet.

Romain Grosjean holder vinterferie med familien hjemme i Schweiz, men familien har lige underskrevet en købsaftale på et hus i Miami.

Næste sæson bliver franskmanden titelaspirant, når han skifter til topteamet Andretti Autosport.

Ligesom sin danske rival Christian Lundgaard kører Grosjean hele Indycar-programmet inklusive ovalbaner og Indianapolis 500.

Formel 1-racere bør ikke gå i brand eller knække i to. Foto: Hamad I Mohammed/Ritzau Scanpix