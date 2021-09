Smidt i hollandsk fængsel: F1-fan forvekslet med mafiaboss

For langt størstedelen af de 70.000 fans til stede var Formel 1-grandprixet på Zandvoort lidt af en fest, som kulminerede med Max Verstappens hjemmebanesejr.

54-årige Mark fra Liverpool vil huske Hollands Grand Prix af noget andre årsager.

Efter at have deltaget i den orange hyldest til Verstappen blev han om onsdagen i Haag anholdt på en restaurant under stor dramatik, skriver BBC.

Før han fik bind for øjnene kunne han stirre ind løbene fra politiets trukne våben, mens han blev forelagt en europæisk arrestordre udstedt af italienske myndighede.

Marks brøde?

Politiet troede, at han var den 59-årige sicilianske mafiaboss Matteo Messina Denaro, som er den mest eftersøgte mand i Italien.

Denaro er eftersøgt og har været på flugt siden 1993 på grund af en bombeattentat, som dræbte ti og sårede yderligere 93.

Mafiabossen har tidligere pralet over, at han kunne 'fylde en kirkegård' med sine ofre.

Briten blev løsladt, da man fandt ud, at han rent faktisk var en britisk statsborger og ikke, hvem italienerne hævdede.

Han er taget hjem til Liverpool en oplevelse rigere ...

- Det er ligesom en dårlig film, et mareridt, som min klient befandt sig i, siger britens advokat Leon van Kleef.

- Forestil dig, at du det ene øjeblik sætter dig ned for at få en bid brød og i det næste er indsat i et højsikret hollandsk fængsel.