Snork! - Gjorde hvad vi kunne

Nydelig start og en nydelig eksekveret strategi var resultatet for Kevin Magnussen i Spaniens Grand Prix, men satset gav ingen bonus

Han sluttede en enkelt plads foran, hvor han startede, mens kollegaen Romain Grosjean blev nummer sjok.

Men en 15. plads udløser ingen point, og der skal noget ekstraordinært til for Haas i år, hvis de skal fremad.

Løbet bød på en forudsigelig sejr til Lewis Hamilton, men ingen crash, skiftende vejr eller problemer hos rivalerne undervejs.

Faktisk var det lidt af en langgaber …

Grandprixet uden for Barcelona var sidste år i fare for at ryge ud af kalenderen og endte med en kun etårig forlængelse.

Man skal være spanier for at savne stedet, hvilket årets udgave var endnu et vidne til.

En ting er, at faciliteterne er temmelig slidte, men Circuit de Barcelona-Catalunya leverer bare ikke særlig gode racerløb.

Holdene kender banen indgående, fordi man tester så meget her, og allerede før kørerne når Formel 1, har de været på alle kvadratcentimeter af banen i juniorkategorierne.

Når man samtidig stort set ikke kan overhale, er det ikke noget at sige til, at løbene bliver så forudsigelige.

Kevin Magnussen gjorde, hvad han kunne for at levere en overraskelse.

Når man starter nede bagfra, skal der gambles for at komme fremad, og Haas-strategen splittede sine kørere fra start med danskeren på soft og Romain Grosjean på medium.

Vanen tro fik Magnussen en god start. Han tog ingen på de første meter, men nåede at vinde to placeringer på den første omgang på bekostning af Esteban Ocon (Renault) og Kimi Räikkönen (Alfa Romeo).

På forhånd frygtede både Pirelli og holdene dæksliddet på banen og sagde, at et-stoppere ville være fordelagtige, men stort set umulige.

Problemet var bare, at to-stopperne for de fleste var hurtigere.

Det var ikke desto mindre, hvad Haas forsøgte og lykkes med i begge sider af garagen.

- Det var kun en 15. plads, men god håndtering af dækkene og god overhaling til start, sagde løbsingeniør Gary Gannon efterfølgende.

- Jeg tror, vi gjorde, hvad vi kunne, lød svaret fra Magnussen.

Haas' et-stopper betød, at der på et tidspunkt kørte et helt tog bag Kevin Magnussen. Foto: Bryn Lennon/Reuters/Ritzau Scanpix

Lewis Hamilton vandt endnu en suveræn sejr og udbygger sit forspring i mesterskabet. Foto: Albert Gea/Pool/Ritzau Scanpix

Sidste uge formåede Red Bull at snyde Mercedes ved at kunne passe bedre på dækkene, mens tyskerne led i varmen.

Denne gang mødte de velforberedt op.

Mens Valtteri Bottas fik en skrækkelig start og blev overhalet af både Max Verstappen og Lance Stroll, strøg Lewis Hamilton fra sin pole-position i front og slap aldrig grebet om løbet.

Max Verstappen mundhuggedes lidt med sit team om strategien, men havde denne søndag ikke våbnene til at udfordre om sejren.

Til gengæld havde han heller ikke de store udfordringer med at holde Valtteri Bottas bag sig.

Trioen var de eneste, som sluttede på samme omgang.

Så langt var de nærmeste rivaler efter.

Racing Point vekslede deres fjerde- og femteplads i kvalifikationen til det samme i løbet. Sergio Perez sluttede foran teamkammerat Lance Stroll på vejen, men fik fem sekunders straf for at ignorere blå flag.

Ferrari skuffede igen med Sebastian Vettel som syver, mens Charles Leclerc udgik med et motorproblem som den eneste kører i løbet.

Kimi Räikkönen sluttede på 14. pladsen for Alfa Romeo, men kan tage hjem til Schweiz med en rekord i bagagen. Finnen er nu den kører i Formel 1-historien med flest løbskilometer på cv’et.

