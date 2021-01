Snupper rivalens eks og legendens datter

Fortryder penisjubel: - Håber ikke min kone så det

2020-sæsonen førte til grandprix-sejr nummer seks og syv for den 23-årige Formel 1-kører Max Verstappen.

Og 2021 tegner også til at blive et godt år for den unge hollænder, der på Instagram viser et foto af ham selv på stranden med sin nye kærlighed, den 32-årige brasilianer Kelly Piquet.

- Godt nytår til alle. Lad os gøre 2021 til et år, vi husker på mange måder. Jeg ønsker jer alle succes, kærlighed og lykke - jeg har fundet min, skriver Verstappen efterfulgt af et rødt hjerte.

Også Kelly Piquet selv har bekræftet kærligheden med et flot nytårsfoto af de to.

- Kærlighed er, hvad der for verden til at køre rundt. Godt nytår og meget kærlighed, skriver hun.

Sjældne ord fra konen hylder Schumacher

Og Verstappens nye kærlighed er et velkendt navn inden for Formel 1. Hendes far er således Nelson Piquet, der vandt VM-titlen i både 1981, 1983 og 1987.

Piquet kørte Formel 1 fra 1978 til 1991 og nåede dermed lige nøjagtigt ikke at køre mod Max Verstappens far, Jos Verstappen, der kørte fra 1994 til 2003.

Og relationerne til Formel 1 stopper ikke ved Kelly Piquets far.

I 2019 fødte Kelly Piquet en anden Formel 1-kørers barn - her er hun gravid i uge 41



Så sent som i juli 2019 blev hun mor til lille Penelope, og pigens far er russiske Daniil Kvyat, der er en af Max Verstappens rivaler på Formel 1-banerne.

I marts 2020 sluttede forholdet mellem Kelly Piquet og Kvyat så, og nu har hun altså kastet sin kærlighed over Formel 1-feltets største talent i form af den ni år yngre Red Bull-hollænder.

Udover at være model arbejder Kelly Piquet, der har hollandsk mor, også med sociale medier for løbsserien i Formel E.

