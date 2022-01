Sønnen afslører samtale

Mick Schumacher løfter nu sløret for ét råd, som hans legendariske far har givet ham

Mens der fortsat er uvished om Formel 1-legenden Michael Schumachers tilstand efter den voldsomme skiulykke i 2013, har hans søn, Mick Schumacher, erobret et sæde i Formel 1.

Den 22-årige racerkører tørner ud for amerikanske Haas F1 Team, der også er Kevin Magnussens tidligere arbejdsgiver.

Mick Schumacher har fort kort tid siden kørt sin første F1-sæson, hvor den schweizisk-fødte tysker ikke scorede ét eneste point.

Men junior-Schumacher kører i den fornemste klasse i motorsporten, og det kan han muligvis også takke sin far for.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Michael Schumacher nåede at vinde F1-verdensmesterskabet hele syv gange i sin karriere. Firo Sportphoto/Ritzau Scanpix

Mick Schumacher kører for amerikanske Haas F1 Team. Foto: Hasan Bratic/AP Images/Ritzau Scanpix

I en video på Formula 1's YouTube-konto afslører den unge Schumacher nu ét særligt råd, som han har fået fra farmand.

- Min far fortalte mig, at jeg skulle bremse senere, fordi jeg sagde altid: 'Ja, jeg fik barberet to tiendedele af i det sving', og efter spurgte han mig, hvad jeg havde gjort, fortæller Mick Schumacher og tilføjer:

- Så fortalte jeg ham, at jeg bremsede senere. Og så sagde han: 'Du burde bremse senere hele tiden'.

Mick Schumacher vil fortsat køre for Haas i år og være reservemand for Ferrari.