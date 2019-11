Sort uheld - lige til skraldespanden

ABU DHABI (Ekstra Bladet): Sort uheld på alle fronter.

Meget sigende for hele Haas-teamets 2019-sæson endte, hvad der tegnede til en virkelig overraskende og positiv fredag med lidt af en nedtur.

Romain Grosjean var flyvende og ‘best of the rest’ i begge træninger, men han får ikke mulighed for at bygge videre på overraskelsen efter påkørslen fra Valtteri Bottas.

Den gode følelse og hurtige tider kom i en modificeret testbil, som lige så meget handler om 2020, men som viste sig så konkurrencedygtig, at den franske side af Haas-garagen valgte at fortsætte med den resten.

Kun et eksemplar eksisterer af den, og gulvet var lige til skraldespanden efter kollisionen under anden træning, så det bliver ikke muligt. Han må fortsætte resten af sæsonfinalen i den samme gamle specifikation som Kevin Magnussen.

Fredagen udviklede sig ikke som ønsket i Haas-garagen. Foto: Jan Sommer

Forvirret?

Vi giver ordet til Romain Grosjean:

- Planen i første træning var at prøve den seneste specifikation (af gulvet), vi har modtaget. Kevin testede det i USA og var ikke tilfreds. Gutterne har ændret nogle små ting på diffuseren, og vi satte på min bil udelukkende for at få data. Planen var at gå tilbage til hybridbilen, som stammer fra første løb, bagefter.

- Men jeg følte mig tilpas i første træning, så jeg foreslog, at vi skulle køre race med den pakke og arbejde omkring setuppet. Den havde nogle karakteristika, som passer min kørestil, siger franskmanden.

This track always looks great on pictures. (Not that it’s not great in real life ) Big push for the final F1 Saturday of the year pic.twitter.com/WN2B3O2aXK — Kevin Magnussen (@KevinMagnussen) November 29, 2019

- Jeg fortsatte til anden træning, og igen var vi meget konkurrencedygtige. Sekser til morgen og syver om eftermiddagen var absolut ikke, hvad vi forventede på en bane som denne.

- Men så kom episoden med Valtteri, og den dårlige nyhed er, at vi kun har et eksemplar af den bil. Så nu er jeg nødt til at vende tilbage til løb et-bilen, som Kevin har brugt, og prøve at lære af ham. Så hele fredagen er lige til skraldespanden.

- Med hvad vi har, er det fint at være ‘best of the rest’ på en fredag. Måske er det ikke tilfældet i lørdag, men lige nu tager vi en dag af gangen, siger Grosjean.

Selv om den testbilen var et skridt i den rigtige retning slutter begge Haas-kørere i samme type bil - og den samme bil, som de startede sæsonen med. Foto: Jan Sommer

I den danske side af garagen var der lidt mere skepsis i forhold til mulighederne til sæsonfinalen. Første træning var hæderlig, mens det knep lidt mere i den mere repræsentative anden træning.

Haas-generalprøve: Klar med vigtigt forsøg

Forfremmet: Dansk F1-håb i duel med Schumacher

- Det var en lidt svær dag. Første træning gik nogenlunde, mens den anden var lidt mere besværlig. Jeg havde trafik på næsten alle mine omgange, så det var superuheldigt, siger Magnussen.

- Romain var ‘best of the rest’, så det er godt, og jeg må bare prøve at arbejde videre på den gode følelse fra første træning.

- Jeg håber ikke, at han havde en bedre bil, for den har vi ikke længere, siger han.

Teamchef Günther Steiner var også lettere frustreret.

- I første træning så det ud til at blive en god dag og også anden træning startede godt. Vi nåede vores test; vi laver noget udviklingsarbejde, som peger mod 2020. Uheldigvis sluttede det brat, da Bottas besluttede sig for at køre os af, konstaterer han.