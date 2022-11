Spår stort fremskridt

Formel 1-feltet knækkede hurtigt i denne sæson, og det er kun blevet forstærket, som Mercedes har løst sine største problemer, og for alvor er stemplet ind som absolut topteam sammen med Red Bull og Ferrari.

Selv om ingen forventer, at resten fanger dem allerede næste sæson, vil budgetloftet langsomt hjælpe midterholdene på vej.

Haas byggede en god bil til start og faldt så bagud i udviklingskapløbet.

Men med et større budget og nok så vigtigt en mere moden organisation i designafdelingen forventer Haas-teamchef Günther Steiner et stort fremskridt til 2023.

- Jeg tror, vi laver et skridt næste år med vores udvikling af bilen. Vi har lavet mange analyser om, hvad vi har gjort i år, og hvordan vi kan forbedre os, sagde han i Brasilien.

Annonce:

- Når vi ikke har performet som andre i år, handler det ikke kun om penge. Vi havde en masse folk, som begyndte i januar, og du kan ikke forvente, at de arbejder perfekt fra dag et.

- Sidste år startede vi lidt sent, fordi vores tekniske chef Simone Resta skulle sammensætte sit team i januar, hvilket tog et par måneder. Alligevel producerede vi noget, som var bedre end før, og jeg tror, at den trend vil fortsætte.

- Jeg er meget optimistisk i forhold til næste års bil.

Foto: LAT/Haas F1 Team

Som de fleste Haas-fans ved, har sæsonen siden den stærke start været lidt op og ned.

- Formel 1 er svært, men jeg tror, vi har fundet ud af hvorfor. Næste år er vi ved budgetloftet, og jeg er ret selvsikker på, at vi kan tage det næste skridt som team.

SE OGSÅ: Watts dom: Magisk Magnussen

Annonce:

- Moneygram (den nye titelsponsor) med ombord er en stor bonus for os, da vi nu kan gøre, hvad andre teams gør. De store teams har dog stadig en fordel med den viden og erfaring, de har fra tidligere år. Næste sæson er alle omkring loftet, og så handler det ikke om penge, men talent, siger Haas-chefen.

Kevin Magnussen er også optimist.

- Nogle teams som Alpine og Aston Martin har udviklet mere performance end os. Men der er ingen grund til at tro, at vi ikke kan fange dem henover vinteren og starte, som vi gjorde i år, siger danskeren.

SE OGSÅ: Debriefing fra Brasilien: Den brutale sandhed om Schumacher