Spændingen intensiveret: Haas taber terræn

SUZUKA (Ekstra Bladet): På spil er langt mere end den sportslige ære for Kevin Magnussen og Haas.

Fjerdepladsen i konstruktør-mesterskabet var sidste år knap 230 millioner kroner værd - med et spring på godt 20 og 40 millioner til de næste pladser.

Trods en milliardær som teamejer tæller hver million i udviklingsbudgettet.

I store dele af sæsonen har Kevin Magnussen og Romain Grosjean rådet over griddens fjerdehurtigste bil, hvilket kan glimtvis har vist sig i stillingen. Dertil har fejlene særligt i den franske side af garagen været for mange.

Største udfordring i forhold til at fange Renault er ikke fabriksholdet selv. Men at Haas taber terræn i forhold til især Force India, men også fremadstormende Sauber.

Sergio Perez erklærede i Japan, at Force India nu råder over den bedste bil efter topholdene, og de indledende sessioner styrker den påstand. Teamkammeraten Esteban Ocon var klart ‘best of the rest’ i anden træning.

- Det er ret tydeligt, at Force India har taget et stort skridt frem og har gjort det flot med at vende situationen hos dem. Jeg tror ikke, vi er langt bagefter, men lidt ser det ud til, konstaterer Kevin Magnussen i Japan.

I begyndelsen af sæsonen slog Haas-raceren især rivalerne i hurtige sving, men manglede til gengæld en del i de langsomme.

- Vi arbejdet rigtig hårdt på vores svaghed, men jeg tror, at de andre teams har hentet meget i højhastighedssving, hvor de var svagere. På baner som denne er det meget lige mellem os, men jeg tror stadig, at vi ligger i fronten af midterfeltet, siger danskeren, som fredag fyldte 26 år.

Til Haas’ fordel er Renault nærmest stagneret, og der skal kun hentes yderligere 11 point i de sidste fem grandprixer for at overhale dem. Det franske fabrikshold ser ud til at være ‘ingen vegne’ for at bruge teamchef Günther Steiners ord.

Endnu er han ikke villig til afgive titlen som bedst efter de suveræne tophold, om end Haas-bossen erkender, at Force India i de seneste løb har været mindst lige så hurtige som det amerikanske team.

- Jeg tror, det er en konkurrence mellem Force India og os. Kevin udkvalificerede dem i Rusland, hvilket viser, at vi var hurtigst på en omgang. I løbet var de lidt hurtigere, men ikke hurtige nok til at overhale os. Selv om de sagde, at de var tæt på, kom de stort set ikke ind i DRS-zonen, siger han.

Men også andre teams rører på sig. Under træning lå både Sauber og Toro Rosso inden for en tiendedel af et sekund af den bedste Haas.

Det Alfa Romeo- og dermed Ferrari-støttede team introducerede en større opgradering i Rusland, hvor Charles Leclerc kørte en syvendeplads hjem foran Kevin Magnussen.

- Jeg var lidt overrasket over, hvor hurtig Charles var. De vil tage point fra os, men de har været lidt op og ned, så jeg ved endnu ikke, om de er stabile. Vi skal bare selv fortsætte med at score point, og vi har ikke brug for mange. Jeg vil hellere have, at Sauber scorer point end Renault, siger Steiner.

Mens Lewis Hamilton og Mercedes er ved at lægge den afgørende afstand til Ferrari i kampen om titlerne, byder den såkaldte B-klasse på mere intens konkurrence end tidigere.

Kevin Magnussen fyldte 26 år fredag og blev fejret med sang og en fødselsdagskage forklædt som burger, fritter og milkshake. Günther Steiner ser til, mens Nikki og Katie serverer ... Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

- Midterfeltet er SÅ tæt, at det er umuligt at forudsige, hvem der ender forrest. Vi begynder at se, at folk skifter rundt mellem fredag og lørdag. Selv efter fredagen kan man ikke forudsige, hvem der fører efter lørdagen, siger Kevin Magnussen.

Kvalifikationsdækket supersoft holder kun til en enkelt optimal omgang på Suzuka. I de hurtige forsøg har fødselaren endnu ikke matchet sin erfarne kollega, som har været et halvt sekund bedre.

Kevin Magnussen er ikke bekymret.

- Det er rigtig tæt. Jeg har ikke rigtig fået sat en omgang endnu, men grebet er der, og Romain viser nogenlunde, hvad bilen kan, siger han.

Stilling: B-klassen i Formel 1 Renault: 91 point Er fuldstændigt stagneret trods den fortsatte strøm af opdateringer - som dog stopper nu. Bossen Cyril Abiteboul er allerede i defensiven og påstår at være ligeglad med, hvorvidt de slutter firer eller femmer. Fokus er på 2019 … Haas: 80 point Har sigtekornet indstillet på Renault, men må erkende, at VF18’eren ikke længere er fjerdebedste bil. Kevin Magnussens team hører dog stadig til i toppen af midterfeltet. McLaren: 58 point Den slumrende kæmpe sakker bagud i forhold til konkurrenterne og har kun så mange point på grund af Fernando Alonsos tæft og held i starten af sæsonen. Force India: 35 point Singapore-opgraderingen har sendt dem i toppen af midterfeltet. 94 point ville teamet have, hvis ikke pointkontoen var nulstillet i forbindelse med overtagelsen fra de nyere ejere. Toro Rosso: 30 point Introducerede en opgraderet Honda-motor i Sochi, som tilsyneladende har indfriet løfterne. Der tales i paddocken om, at japanerne har knækket koden til og nu leverer lige så mange hestekræfter som Renault. Sauber: 27 point Teamet har en støt stigende formkurve. En opgradering af gulvet i Rusland tyder på et stort skridt fremad, så det kan lege med i den sjove ende af midterfeltet resten af året. Williams: 7 point Den engelske stolthed er i gang med sin dårligste sæson i mands minde uden nogen form for chance for bedring.

Kvalifikationen til Japans Grand Prix køres lørdag morgen klokken 8.00 dansk tid

