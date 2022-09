Spildt chance i hollandsk drama

Langsomme pitstop ødelagde effektivt Mick Schumacher og Haas' muligheder for at score point i Holland, hvor Max Verstappen sejrede

En ekstatisk lørdag for Mick Schumacher blev afløst af en yderst skuffende søndag for både tyskeren og Haas-teamet.

Han havde leveret sin bedste præstation under tidtagning i år, men det er til grandprixet, at pointene uddeles, og dem var der ingen af hverken til ham eller Kevin Magnussen.

Schumacher sluttede 13’er og Kevin Magnussen 15’er i Hollands Grand Prix, som hjemmebanefavoritten Max Verstappen vandt sikkert, selv om en safetycar med 12 omgange igen leverede en dramatisk og seværdig afslutning.

Formel 1 er en holdsport, hvilket grandprixet understregede. Mick Schumacher fik ikke den bedste start og faldt to placeringer tilbage til tiendepladsen, men det var under et meget, meget langsomt pitstop, at hans chancer for point reelt forduftede.

Problemerne hos Haas fortsatte til det andet stop, som tog fem sekunder for Schumacher og syv for Magnussen

Annonce:

På en bane så svær at overhale på som Zandvoort er sådanne tidstab utilgivelige og et område, hvor Haas-teamet skal have forbedret sig.

De har ikke råd til at spilde chancer for point som i Holland.

Søndagen blev en stor skuffelse for Schumacher. Foto: Piroschka Van De Wouw /Ritzau Scanpix

Vanen tro havde Kevin Magnussen en begivenhedsrig første omgang. Han avancerede tre placeringer til 15. pladsen, men smed dem igen, da kørte en tur gennem gruset.

På mirakuløs vis undgik han en barriere og skade på bilen, men startede effektivt grandprixet fra sidstepladsen.

- Undskyld, det var ikke min weekend. Jeg prøvede mit bedste på første omgang. Men tak for en god bil, sagde Magnussen over radioen efter ternet flag.

Ferrari var fortrøstningsfulde på forhånd og troede, at de kunne udfordre om sejren. Men Haas var ikke ene om kaos i pitlane.

Til Carlos Sainz’ første pitstop glemte mekanikerne ganske enkelt det ene baghjul, og så forduftede spanierens podiedrømme. Han fik senere fem sekunders straf for en 'unsafe release', der degraderede ham til ottendepladsen.

Hvor er baghjulet? Foto: Christian Bruna/Ritzau Scanpix

Annonce:

Heller ikke teamkammeraten Charles Leclerc havde farten til for alvor at udfordre, men det havde Mercedes.

Lewis Hamilton har vundet mindst et grandprix i hver eneste sæson, han har kørt, og for en stund så det ud til, at han kunne snyde den hollandske hjemmebanefavorit.

Først en virtuel safetycar og siden en fuld safetycar ødelagde imidlertid den chance, men gav en dramatisk finale, som George Russell og Charles Leclerc udnyttede til at sikre podieplaceringerne efter Verstappen.

Trods nul point for fjerde løb i træk fastholder Haas sin syvendeplads i konstruktør-VM. I den tunge halvdel af Formel 1-feltet blev der i Holland kun scoret et enkelt point; Lance Stroll med en tiendeplads.

Max Verstappen cruiser videre mod sin andenn titel. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Annonce:

I Formel 2 fortsatte kvalerne efter sommerferien for Mercedes-støttede Frederik Vesti, som for anden løbsweekend i træk ikke scorede point. En kvalifikation som 11’er var alt andet end optimal, og hovedløbet blev ydermere ødelagt af en safetycar på det helt forkerte tidspunkt og forværret af et meget langsomt pitstop.

Til gengæld er det værd at tænde for Indycar kl. 21.00, hvor Christian Lundgaard starter treer til sæsonens næstsidste løb.

Ekstra Bladet talte strategi og langsomme pitstop med Günther Steiner i dette interview

Der er lidt af en opgradering på vej i Kevin Magnussens side af Haas-garagen. Læs alle detaljerne her