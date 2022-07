Spildt super-kvalifikation: - For risikabelt

LE CASTELLET (Ekstra Bladet): - Argh! Bilen er god, gutter, lød det forståeligt frustreret over radioen fra Kevin Magnussen.

Danskeren havde lige sat sjettebedste tid af de 20 Formel 1-kørere på Paul Ricard, endda foran begge Mercedes, men lige lidt nyttede det.

Han skal søndag starte Frankrigs Grand Prix i sidste startrække sammen med Ferraris Carlos Sainz.

Begge har været nødt til at sætte en fjerde motorenhed i bilen denne weekend, som er en ud over det tilladte og udløser straf.

Det var ærgelse over ikke at kunne få udbyttet af Haas' fart denne weekend, men motorstraffen var ventet og uundgåelig. Foto: Tariq Mikkel Khan

Teamchef Günther Steiner ærgrede sig allerede på forhånd, da Ekstra Bladet talte med ham i pausen mellem træning og tidtagning. Vurderingen fra ham lød på, at Magnussen ville kunne matche Fernando Alonsos Alpine.

Annonce:

Det var ikke helt skudt forkert. Danskerens nåede rent faktisk Q3 med ottendebedste tid, der var 18 tusindedele ringere end Alonso og 16 tusindedele dårligere end George Russells Mercedes.

Der var ingen anden vej. Ferrari-motoren skulle skiftes. Foto: Tariq Mikkel Khan

Præstationen var lidt spildt, men der var ikke noget valg. Ferrari bestemmer, når gælder motoren, som har været hurtig i år, men ikke særlig pålidelig. Men var den nuværende blevet i, ville den havde gået op i røg enten søndag eller om en uge, lød vurderingen.

- Vi kunne ikke vente med at skifte motoren til Spa (efter sommerpausen, red.). Det var for risikabelt, fastslog Günther Steiner over Ekstra Bladet.

Mick Schumacher kommer til at holde i rækken lige foran.

Tyskeren har efter nogle gode weekender haft svært ved at finde sig til rette på Paul Ricard. For en stund lignede det, at han med en tid knap fire tiendedele langsommere end sin teamkammerat ville gå videre fra Q1, men den omgang blev slettet, fordi han i et enkelt sving havde været uden for banens hvide linjer.

Dermed starter han 17’er.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Annonce:

Om en uge bliver det ifølge Ekstra Bladets oplysninger Schumachers tur til at få en ny Ferrari-motor, som vil sende ham bagerst i feltet. Og hellere tage sådan en straf på Paul Ricard, hvor det er noget nemmere at overhale end på Hungaroring.

Kørere med motorstraf plejer kun at sætte en enkelt tid og triller så i garagen. Men både Carlos Sainz og Kevin Magnussen fortsatte alligevel.

Grunden var den samme:

- Planen var at køre Q1 og Q2 og give Mick en slipstrøm i Q2. Siden han ikke kom igennem, holdt vi os alligevel til vores plan. Dækkene lå klar i varmerne, så vi kørte ud og havde lidt sjov, forklarede Magnussen til Ekstra Bladet.

SE OGSÅ: Debriefing fra Østrig: Spillet om Schumachers fremtid

I Ferraris tilfælde hjalp Carlos Sainz sin kollega Charles Leclerc til pole-position foran Max Verstappen, Sergio Pérez og Lewis Hamilton.

Haas’ fart i løbstrim så mindre god ud, så umiddelbart er der langt til top ti.

Annonce:

- Jeg var ikke superoverbevist under træning. Vi er hurtige; det viser vi i dag, men det virker som om, at vi har rigtig meget slid på dækkene. Vi får se. Jeg håber på point, sagde Magnussen.

Der er stadig god fart i VF-22'eren, men før løbet er der lidt bekymring om dæksliddet. Foto: Tariq Mikkel Khan

Fik du læst?

Hylder Vingegaard: Så fedt

F1-kabale: Nøglen til kørermarkedet

- Jeg er lidt nervøs

Lover stor ændring