Spydig Haas-ejer stikker til sporten: Formel 1,5

Gene Haas langer ud efter Formel 1-sporten - men glæder sig over sæsonen indtil videre

AUSTIN (Ekstra Bladet): Kevin Magnussens øverste chef hører til den gruppe, som glæder sig til nye regler i Formel 1 fra 2021, og som bifalder forslag om et budgetloft for at mindske afstanden fra top til midterholdene.

Gene Haas’ projekt er det mest succesrige, nyetablerede team i moderne tid. Alligevel er han ikke helt tilfreds.

- Det føles, som om vi ikke kører Formel 1, men i Formel 1,5. Hvis vi slutter firer, vil det være en sejr i vores mesterskab, konstaterer han.

På hjemmebanen i USA gjorde Gene Haas lørdag status over den hidtil bedste sæson i teamets treårige historie.

- Vi har været mere stabile end tidligere. Uheldigvis har vi ikke helt haft de resultater, vi burde, selv om vi ligger femmer i mesterskabet. Alene det er godt, siger han.

- Det viser også, hvor meget held spiller ind i racing. Især i midterfeltet virker det som om, at vinderen bliver dem, som laver færrest fejl, konstaterer Gene Haas.

Alene uden pitstop-brølerne i Melbourne ville stillingen se markant anderledes ud. Romain Grosjeans crash bag safetycar i Aserbajdsjan napper også.

'Måske ved folk ikke helt, hvad vi laver'

Sergio Perez fra Force India snuppede et heldigt podie i det uforudsigelige gadeløb, men franskmanden kunne have kørt med om den placering, hvis han var kørt galt med lav fart.

Uden for racerbanerne har projektet også været en succes.

Forbilledet for Gene Haas er Red Bull. I stedet for energidrikke vil han sælge CNC-maskiner. Gennem sine Nascar-teams er han kendt i USA, så Formel 1 handler om resten af kloden.

- Vi bliver mest genkendt på de europæiske markeder. Jeg var i Tunesien. Som jeg står af flyet på vej til en af vores fabrikker, bliver jeg spurgt af en person: ‘Er du med F1-teamet?’. Hvilket er temmelig interessant, når man er i Nordafrika.

- Naturligvis er der et kæmpe fan-potentiale i USA. Så hvad mit firma angår, har det været meget, meget godt. Folk kender vores brand. Måske ved folk ikke helt, hvad vi laver, men i det mindste kender de navnet, siger Gene Haas.

