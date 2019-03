Spydig Kevin: - De piber lidt ekstra

Cirkusbygningen lagde onsdag aften hus til et storslået 'talkshow', med fint besøg fra statsminister Lars Løkke Rasmussen samt sportsstjerner som Peter Schmeichel, Michael Maze og naturligvis farmand Jan Magnussen.

Det var en Kevin Magnussen i fin form, der indtog scenen i Cirkusbygningen. Den 26-årige racerkører virkede til tider benovet over arrangementet og det store fremmøde.

- Jeg er overrasket over, at man kalde fylde sådan et sted for at lytte på mig eller måske endnu vildere på Günther (Steiner red.), sagde Kevin Magnussen til talkshowet i Cirkusbygningen.

Artiklen fortsætter under billedet...

En glad Kevin Magnussen til fanarrangementet i Cirkusbygningen. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Kevin Magnussen kom vidt omkring i et langt interview og en efterfølgende Q&A.

Han kunne blandet andet fortælle om frustrationer ved ikke realistisk set at kunne kæmpe med om VM-titlen, men at barren på Haas-holdet skal sættes lidt lavere.

- Før i tiden var alt andet end sejren ligegyldigt, og der er stadig noget i mig, der ikke kan være helt tilfreds med en syvendeplads.

- Det er svært at omstille sig. Jeg forsøger at finde troen på, at jeg stadig er den bedste, og de andre bare har bedre biler, sagde Kevin Magnussen til fanrrangementet.

Da en fan spurgte ham, om han kunne vinde mesterskabet i en anden bil, var svaret klart.

- Det skal jeg jo svare ja til. Jeg føler, at jeg kunne blive verdensmester i Hamiltons bil, sagde den danske Formel 1-kører.

God opstart

Magnussen kunne fortælle om nogle gode uger med testkørsel i Barcelona. Der var tidligere rygter om nogle tekniske problemer, men det har han og teamet fået styr på.

- Der var nogle problemer med sædets position og med mit 'head rest', der var for tykt, men det er er fikset nu, sagde Kevin Magnussen.

TIl testkørslerne viser de forskellige teams ikke deres fulde kraft, men det er ikke kørerne, der holder igen.

- Jeg ved ikke, hvorfor alle holder igen til tests. Det har jeg aldrig fundet ud af.

- Det er ikke kørernes skyld. Bilerne har ikke det fulde setup til testkørslerne, sagde Kevin Magnussen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Kevin Magnussen og Haas' team manager, Günther Haas. Foto: Jan Sommer.

Ikke en bisse

Kevin Magnussen har i løbet af sine år i Formel 1 fået skabt sig en et ry som en af de hårdeste kørere. Kevin Magnussen var dog ikke meget for at indrømme, at han skulle være en 'bisse' i feltet.

- Jeg ved ikke, om jeg er en 'bisse'. Jeg giver den bare, hvad jeg har.

- Jeg får meget skældud for min kørsel, men jeg har få strafpoint. Jeg mener kun, at jeg er gået over stregen de gange, hvor jeg er blevet straffet.

- Jeg synes nogen gange, at de andre piber lidt ekstra for at påvirke dommeren, der lytter med på radioen, sagde Kevin Magnussen.

Overordnet var det en glad Kevin Magnussen, der svarede på spørgsmål fra værten og fans. Han fortalte, at han på Haas-holdet for første gang er tilpas i sin Formel 1-karriere.

Kevins fans: - Han bliver bedre end sidste år

Hele Danmark er bag Kevin Magnussen, når den nye Formel 1 sæson skydes i gang senere på måneden.

Onsdag aften var mange hundrede fans mødt op for at vise deres støtte, og høre racerkøren og hans Team Manager fra Haas, Günther Steiner, fortælle om, hvad man kan forvente af den forestående sæson.

Ekstra Bladet mødte fire spændte fans på den røde løber.

Troels, 37 år, Greve.

Hvorfor er du kommet i dag?

- Kevin Magnussen er et af mine største idoler, jeg har fulgt Formel 1 i mange år.

Hvad glæder du dig mest til?

- Jeg glæder mig til at høre, hvad han tænker om den nye sæson, om bilen og om de tror, de har en chance for at vinde mesterskabet på et eller andet tidspunkt. Eller om de kan blive nummer fire, sådan 'best of the rest'.

Hvordan tror du det kommer til at gå Kevin Magnussen?

- Det er svært at sige, jeg har fulgt med i de tests, der har været i Barcelona. Jeg håber, at de kan holde trit med Renault og måske også slå dem.

Hvad bliver Kevins slutplacering i sæsonen?

- Jeg vil gerne sige nummer 1, men jeg tror, han bliver nummer syv.

Flemming, 62 år, Kolding

Hvorfor er du kommet i dag?

- Vi plejer at se to løb om året, men i år skal vi kun til Hockenheim. Nu er han her, og så måtte vi af sted.

Hvad glæder du dig mest til?

- Jeg glæder mig til at høre, hvad han har at sige, og hvad de har tænkt sig med den nye bil. Der er nogle ting omkring bilen, jeg gerne vil høre mere om.

Hvordan tror du det kommer til at gå Kevin Magnussen?

- Det er svært at svare på. Han kan måske forsvare sin egen niendeplads, jeg tror ikke de kan nå en femteplads.

Hvad bliver Kevins slutplacering i sæsonen?

Jeg tror, han ender på en 6-7 stykker

Helle, 55 år, Vejby

Hvorfor er du kommet i dag?

- Jeg synes, at Günther Steiner er for vild. Så det er helt klart derfor.

Hvad glæder du dig mest til?

- Jeg glæder mig til at Günther fortælle om strategien, og hvad han ellers har at sige. Og så håber jeg også, at Kevin Magnussen har en masse at fortælle.

Hvordan tror du det kommer til at gå Kevin Magnussen?

- Jeg håber, at de skruer lidt op for motoren, og at de klarer sig. De har takterne til det, så nu må vi se, når det starter nede i Melbourne.

Hvad bliver Kevins slutplacering i sæsonen?

Jeg tror, han kommer i top 7.

Karl, 19, Hellerup

Hvorfor er du kommet i dag?

- Jeg er kommet med min far. Vi interesserer os meget for Formel 1 og Kevin selvfølgelig.

Hvad glæder du dig mest til?

- Jeg glæder mig til at se det hele, og jeg er ikke rigtig kommet for at få svar på noget. Jeg er mest kommet for at se Kevin i virkeligheden.

Hvordan tror du det kommer til at gå Kevin?

- Jeg håber på forbedring, han skal vise sit potentiale.

Hvad bliver Kevins slutplacering i sæsonen?

- Uha, hvad skal vi sige... en 6'er måske.

