Spydigheder mellem superstjerner: - Det stinker

Både teamchefer og stjernekørerne fra Mercedes og Red Bull har i de senere år udvekslet en del især verbale slag.

Ikke mindst i den tætte 2021-sæson med den kontroversielle afgørelse i Abu Dhabi.

Sidste år var lidt mere stille, idet Mercedes blev kørt agterud. Den tyske tidligere vindermaskine er imidlertid i fremgang, men det går ikke hurtigt nok.

Det internationale motorsportsforbund, FIA, burde hjælpe til, mener Lewis Hamilton (Mercedes). Man fornemmer en ny koldfront, for Max Verstappen (Red Bull) havde kun spydige kommentarer til britens forslag.

- I slutningen af året fanger vi formentlig Red Bull, men det er kun, fordi de allerede fokuserer på næste års bil. De behøver ikke at blive ved med at ændre den, når de er så langt foran, sagde Hamilton i Østrig til Sky Sports.

- Jeg synes, at FIA formentlig burde sætte et tidspunkt, hvor alle må begynde udviklingen af næste års bil. Eksempelvis 1. august. Alle starter der, så ingen får en fordel til den efterfølgende sæson, for det stinker.

Lewis Hamilton er træt af Red Bulls dominans. Foto: VLADIMIR SIMICEK/Ritzau Scanpix

Mercedes vandt i perioden 2014-2021 hele 15 verdensmesterskaber - kun kørertitlen glippede i 2021.

Motoren spillede en stor rolle fra 2014 og i begyndelsen af hybridæraen, og ifølge Hamilton startede Mercedes aldrig den nye bil meget tidligt.

- Jeg var heldig at have en periode som den, Max har nu. Men som det ser ud nu, vil det fortsætte med at ske igen og igen. Og det synes jeg ikke, at vi har brug for i vores sport.

Max Verstappen er på stensikker kurs mod at sikre sin tredje titel i træk og konstruktør-VM for anden sæson i streg til Red Bull.

Ryster på hovedet

Hollænderen var ikke imponeret af rivalens forslag.

- Livet er også unfair. Det er ikke kun F1. Mange ting i livet er unfair, og det må man bare håndtere, lød det spydige svar, da Verstappen hørte om Hamiltons kommentarer.

Han fortsatte foran Skys kameraer.

- Vi talte ikke om det, da han vandt det hele. Og jeg synes ikke, at vi bør gøre det nu!

- Sådan fungerer Formel 1. Når du har en god bil, er det alletiders, men på et tidspunkt skal man begynde at se fremad.