Stadig irriteret: - Kun jeg bliver straffet

ABU DHABI (Ekstra Bladet): En ting er Max Verstappen og Lewis Hamilton enige om. Der gælder andre regler for rivalen.

Her hører enighederne så også op før den tætteste VM-afgørelse i 47 år.

- Det er svært at kæmpe mod en kører, der følger sine egne regler, lød kritikken fra den syvdobbelte mester Lewis Hamilton efter nye episoder mellem VM-rivalerne for en uge siden på gadebanen i saudiarabiske Jeddah.

Formel 1-grandprixet var spækket med kontroversielle episoder, hvor Max Verstappen blev påtalt og straffet for tre forskellige situationer i kampen mod Lewis Hamilton.

Efter ankomsten til Abu Dhabi var hollænderen stadig godt og grundigt irriteret, hvad han ikke lagde skjul på, da Red Bull inviterede briefing som optakt til det endelige opgør.

- Det lader til, at andre kørere gør det samme, men kun jeg bliver straffet. Jeg beder kun om, at det er fair for alle, hvilket ikke er tilfældet, siger han.

- Hvad jeg gjorde i forsvar, gjorde to andre også uden at det blev nævnt eller straffet, siger Red Bull-stjernen.

- Selvfølgelig når man kæmper oppe foran, er folk lidt mere kritiske, men jeg forstår det ikke.

Helt eller skurk? Det kommer an på, hvem du spørger. Fangrupperne i Formel 1 er meget polariserede. Foto: Jan Sommer

Kontroverserne i Saudi Arabien var den foreløbige kulmination i den dramatiske VM-duel.

Lewis Hamilton fik i sommer skylden på Silverstone for duoens første alvorlige crash, mens det to måneder senere på Monza var Max Verstappens tur til at falde i unåde hos dommerne.

Men hele sæsonen har været fyldt med benhård racing og diskutable forsvar og angreb. I kulisserne har teamchefen ført både verbal krig og udfordret lovligheden af modpartens bil og udstyr.

Efter Brasiliens Grand Prix i november var der meget debat om hollænderens defensive kørsel i et løb, som Hamilton alligevel vandt. Det blussede op for en uge siden, hvor flere kollegaer udtalte kritik af Red Bull-stjernens manøvre.

1997-verdensmester Jacques Villeneuve sammenlignede det med amatørrace i lejegokarts.

Imidlertid har Max Verstappen ingen planer om at ændre tilgang til sæsonfinalen, for han mener ikke at have gjort noget galt.

- Jeg synes, at alle skal have lov til at køre race på den måde, siger han.

Formel 1-historien er spækket med kontroversielle afgørelser af kørernes verdensmesterskab.

Ayrton Senna og Alain Prost kørte hinanden af banen to sæsoner i træk i slutningen af 1980’erne, og Michael Schumacher var ekspert i kyniske afgørelser.

I 1994 gik det godt mod Damon Hill, men i 1997 kiksede tyskerens kamikaze-forsøg, så Jacques Villeneuve kunne fortsætte løbet, og Schumacher efterfølgende blev diskvalificeret fra hele sæsonen.

Årets VM-rivaler har samme antal point før finalen, men Max Verstappen har alligevel fordelen. Ved pointlighed vinder hollænderen, fordi han har ni og dermed en sejr flere i årets løb.

Helt eller skurk? Lewis Hamilton er uden sammenligning den mest kendte Formel 1-kører, men briten er både elsket og had, og der er mange stærke holdninger til ham. Foto: Jan Sommer

Formstærke Mercedes kan skimte endnu en titel og fuldt hus i hybridæraen 2014-2021, før bilerne ændres markant til næste år.

Men selv om respekten mellem VM-rivalerne er dalende, vil Hamilton ikke tale om en afgørelse via kollision. Tidligere på sæsonen forudså hans teamchef Toto Wolff ellers beskidt spil i tilfælde af pointlighed i finalen; fra hvem end der førte.

- Nej, helt ærlig bruger jeg ikke energi på det, siger Lewis Hamilton.

- Jeg er her for at gøre det bedste mulige stykke arbejde med et fantastisk team. Vi troede aldrig, at vi ville ligge side ved side til det sidste løb.

- Vi er kommet enestående igen som team, vi har været i en fantastisk position i de sidste løb. Vi fortsætter med fuld damp med samme fokus og bruger ikke tid på noget, der er ude af vores kontrol, siger den syvdobbelte mester.

Holdningen i Storbritannien: Den aggressive opkomling

Man skal huske, at holdningen til Lewis i Storbritannien stadig er blandet, og der er overraskende stor støtte til Max. Når det er sagt, er Hamilton uden sammenligning den mest populære racerkører, og briterne håber, at han slår Michael Schumachers rekord. Max bliver stadig set som den aggressive af de to, mens Lewis er den rolige

Ben Hunt, The Sun

Holdningen i Holland: En ulige kamp

Mange hollændere kan ikke lide Lewis Hamilton på grund af, hvad der skete på Silverstone. De føler, at Max skal kæmpe mod FIA, en britisk domineret sport og en konkurrent i en bedre bil. Hans fans støtter ham, fordi han er en fighter. De kan lide Max, fordi han er mere ligetil, mens de ser Lewis som mere falsk, siger

Erik van Haren, Telegraaf

Scorer Lewis Hamilton flere point end Max Verstappen bliver briten verdensmester for ottende gang. Foto: Jan Sommer

Fem uhyre tætte finaler

1974: Første og indtil i år eneste gang i historien, hvor to kørere havde samme antal point før sidste løb. Dengang var der kun 15 løb. En fjerdeplads til Emerson Fittipaldi var nok til at sikre titlen, da Clay Regazzoni sluttede uden for pointene.

1994: Michal Schumacher første titel blev vundet med den kynisme, som tyskeren i den grad besad. Til sæsonfinalen i Adelaide førte han med et sølle point til Damon Hill. Da den formstærke Hill forsøgte overhaling, drejede Schumacher ind i ham og kørte begge af.

2007: Lewis Hamilton førte før sæsonfinalen i Brasilien, og med en andenplads i kvalifikationen satte han kurs mod titlen i sin rookie-sæson. Men den unge brite begik en fejl, kørte af banen, så Kimi Räikkönen vandt løbet og mesterskabet - med et enkelt point.

2008: Felipe Massa har været verdensmester kortere tid end nogen anden. 39 sekunder for at være helt præcis. Brasilianeren havde set det ternede flag, men på allersidste omgang lykkedes det Lewis Hamilton at overtage Timo Glocks femteplads, så briten vandt med et point.

2010: Fernando Alonso (246 point), Mark Webber (238 point), Sebastian Vettel (231 point) og Lewis Hamilton (222 point) kunne alle vinde titel. Ferrari og Alonso bommede strategien, så Vettel vandt løbet og sit første mesterskab.

