Stadig irriteret: Respektløst af Kevin

MONACO (Ekstra Bladet): I Romain Grosjeans sind er der ingen tvivl. Skylden for sammenstødet i Spanien er ene og alene Kevin Magnussens.

Han forventede ikke angreb fra sin egen teamkammerat, selv om alle biler var samlet efter safetycar, og forsvarede ikke indersiden, hvor den hurtigere dansker strøg forbi.

- I den situation tabte vi mindst tre point i konstruktør-VM. Hvis de tre point koster en position ved slutningen af året, kommer du til at hade dig selv. Det var en situation, der kunne have været undgået, mener franskmanden.

- Når det er sagt, er det okay; det er racing.

Da Ekstra Bladet spørger til, hvorvidt bataljen kommer til at påvirke deres indbyrdes forhold, tager Grosjean sig en lang tænkepause.

- Hvordan skal jeg sige. Selvfølgelig ja. Jeg var ikke glad. Måske var det lidt respektløst, men så falder man ned. Det er kun et løb ud af 21, og det største tab var for teamet. Fordi vi tabte tre point og kunne have mistet to biler i et år, som har været en rutsjebane.

- Det var ikke ideelt, men jeg tror, forholdet er okay. Jeg skal bare forvente, at Kevin er ret aggressiv selv over for sin teamkammerat.

Til fransk presse uddybede han yderligere, at døren vil blive lukket næste gang.

Romain Grosjean var temmelig ophidset efter episoden i Barcelona, men er siden faldet ned igen. Foto: BENOIT TESSIER/Reuters/Ritzau Scanpix

Generelt frygter han ikke en eskalerende konflikt, som man eksempelvis så hos Force India, hvor Sergio Pérez og Esteban Ocon bekrigede hinanden over to sæsoner.

- Det har været godt med Kevin. Vi har haft én episode på to og et halvt år. Det var ikke det klogeste at gøre, men forholdet er stadig fint, siger han.

Helt så sort-hvid er situationen nu ikke. Den tidligere kører Jolyon Palmer mener, at Grosjean tog sig en blunder og kalder hans kørsel for sjusket.

Og Kevin Magnussen har ingen planer om at ændre stil.

- Helt ærligt var det ikke et drama. Mødet handlede mere om at udveksle vores meninger om, hvad der var sket. For vi får måske lignende situationer i fremtiden. Det er altid vigtigt at se, om du kan gøre noget bedre, siger danskeren.

- Det er godt, at vi kan tale om den slags ting som et team. Vi følger de ordrer, vi får fra teamet, men der var ingen.

- Så du vil ikke ændre noget i fremtiden?

- Nej.

Formel 1-legende død

Se også: Bønnen til F1-ejere: Ændringer NU!

Se også: Konge-kørt: Krisemøde ovenpå Haas-ballade

Teamejeren peger fingre: Miserabel sæsonstart

Se også: Haas-ejer holdt vejret: Kunne have endt i katastrofe