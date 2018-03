Stadig lidt for snedige? F1-boss frygter motorfusk

MONTMELÓ (Ekstra Bladet): En af ændringerne til dette års F1-reglement er skærpede regler for brug af olie. Først Mercedes og siden Ferrari skulle have udnyttet motorolie lidt for fikst til at presse flere hestekræfter ud af motoren; særligt på en enkelt omgang under kvalifikation.

Reglerne er skærpet, men konkurrenten Renault frygter, at der stadig kan forekomme urent trav.

- Meget er blevet gjort i forhold til disse muligheder eller smuthuller i reglerne. De er nu klare. Vi fortsætter med at samarbejde med FIA (det internationale motorsportsforbund) for at sikre, at de har værktøjet til overvåge dem permanent, sagde Renault-direktøren Cyril Abiteboul på en briefing under vintertest i Barcelona.

- Så det handler ikke kun om gode regler, men også om at overvåge dem.

Hvorvidt motorolie nu kun blive brugt til at smøre og intet andet, er franskmanden stadig ikke 100 procent overbevist om.

- Jeg er helt sikker på, at der er klare regler. Jeg er ikke helt sikker på - endnu - FIA’s kapacitet til at overvåge dem. Derfor arbejder vi som partner med FIA, så de har gennemsigtighed, siger han.

Renault fokuserer i starten af denne sæson på at forbedre sin motors driftsikkerhed. Derefter kigger de så på ydelsen. Hvilket Red Bull allerede anfægter. Foto: Jan Sommer

Samtidig har FIA indskærpet over motorleverandørerne, at deres kunder skal modtage præcist samme motor - med præcist de samme muligheder.

Efter mistanke om at fabriksholdene har kunnet benytte sig af muligheder og indstillinger, som deres kunder ikke har. Den retter sig primært mod Mercedes og Ferrari.

- Det er en konstant bekymring fra kundeteams - og med god grund - hvorvidt de bliver behandlet lige. Sådan burde det være, og sådan har vi hos Renault altid gjort i vores 40 år som motorleverandør i Formel 1.

- Men vi må også acceptere, at der altid vil være små forskelle. Et eksempel. Red Bull Racing har en anden partner, så de bruger en anderledes benzin og motorolie. Det skaber små ændringer. Men vi har ikke tvunget dem til det, og de kunne også have brugt vores partner, siger Abiteboul.

Denne sæson sætter McLaren stor lid til sin nye Renault-motor efter tre håbløse år med Honda. Her ses McLaren-chefen Zak Brown under test i samtale Jérôme Stoll, præsident for Renault Sport Racing. Foto: Jan Sommer

Haas F1 har et tæt samarbejde med Ferrari og får ligesom Sauber motorer fra italienerne. Teamchef Günther Steiner tror på rent trav i Haas’ tilfælde.

- Vi er overbevist om, at vi har den samme motorenhed som Ferrari. Forskellen på os og fabriksholdet stammer fra aerodynamik, siger han.