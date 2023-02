SAKHIR (Ekstra Bladet): Vintertesten før starten på Formel 1-sæsonen kørte så problemfrit for Haas, at det ‘næsten var kedeligt’ sammenlignet med tidligere år, som teamchef Günther Steiner udtrykte det.

Det gælder også integration af Nico Hülkenberg på holdet. Haas-duoen er først ved at lære hinanden at kende, men havde haft det sjovt sammen, da de lavede pr-arbejde i sæsonoptakten, fortalte Kevin Magnussen.

Forholdet mellem kørere og team er dog endnu ikke for alvor blevet testet.

- Det her er begyndelsen, vi lærer hinanden at kende. Vi er stadig på bryllupsrejse. Det er et nyt team, alt er nyt og spændende, sagde Nico Hülkenberg efter endt test.

Store smil hos Haas før sæsonstarten. Foto: Mark Thompson/Getty Images

- Vi har ikke engang haft en løbsweekend endnu. Vi er ikke blevet stresstestet. Vi har endnu ikke haft en dårlig dag.

- Vi er alle her for at gøre et stykke arbejde. Men jeg føler, at jeg er faldet godt til, og teamet har taget godt imod mig.

På den tekniske side er der kommet en noget mere kapabel herre ind i Haas-garagen end forgængeren. Som møder ind med større indsigt og flere ønsker end Mick Schumacher.

Der er blevet arbejdet på at gøre bilen bedre i løb, da den i sidste sæson var bedre på en enkelt omgang end over distancen.

Haas-teamchef Günther Steiner har flere gange lovprist, hvordan tyskeren er faldet til, og at det føles, som om han allerede har været på teamet i en sæson.

Hvad den gode test betyder for konkurrencedygtigheden, tør Nico Hülkenberg ikke spå om - andet end at det igen i år bliver en sæson, hvor marginaler afgør, om et team som Haas kommer fra en weekend med point.

- Midterfeltet, og jeg har tilbragt mange år i midterfeltet, så jeg ved, hvad jeg taler om. Det har altid været tæt. Folk har det med at sige hvert år, at det er tættere end nogensinde, men jeg føler, at det har været sådan i mange år, siger Hülkenberg til Ekstra Bladet.

- Små ting gør forskellen på, om du er forrest eller bagest, og selv en god eller dårlig dag kan få en kæmpe effekt.

- Vi skal bare sikre, at vi laver vores lektier og herfra udvikler bilen effektivt. I løbsweekenderne skal vi både på den operationelle side og som kørere bare maksimere, hvad vi har.

Nico Hülkenberg med Gary Gannon, der tidligere har været ingeniør for Romain Grosjean, Kevin Magnussen og Mick Schumacher. Foto: Hamad I Mohammed/Ritzau Scanpix

Et sted passer VF-23’eren allerede bedre til Kevin Magnussen. Hvis det var muligt, ville Hülkenberg gerne sidde fem centimeter lavere.

- Jeg har nok plads, men jeg sidder højere, end jeg gerne vil, siger den 184 centimeter høje tysker.

- Men jeg har været på grænsen hele min karriere på grund af min størrelse.

- Mindre kørere har bare lidt mere plads til at finde den bedste stilling, siger han.

