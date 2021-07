Stempler ind i mesterskabet: Triumf for dansk F1-håb

Frederik Vesti har haft en stille start på sin altafgørende sæson i F3. Det Mercedes-støttede danske stortalent skal levere et topresultat for at holde liv i sin drøm om Formel 1.

Søndag stemplede han for alvor ind i årets mesterskab.

Ikke kun i stillingen, men også med sin kørsel og i kampen mod seriens hidtidige suveræne etter, den Red Bull-støttede nordmand Dennis Hauger (Prema).

Facit blev sejr i hovedløbet, en andenplads i andet sprintløb og en syvendeplads i første sprint.

- Lørdag var en meget svær dag, men endte med et podie. Søndag, efter jeg havde overhalet Hauger, fandt jeg min rytme, sagde en glad Frederik Vesti, før ‘Det er et yndigt land’ blev spillet for andet år i træk på Red Bull Ring.

Vesti er nu toer i mesterskabet efter tre af sæsonens syv afdelinger. Den norske rookie Dennis Haguer (t.v.) er stukket lidt af i front. Foto: Joe Portlock/Getty/FIA Content Pool

Sejren var Vestis første år, mens han som rookie vandt tre gange i den store F3-klasse inklusive i Østrig. Han ligger nu toer i mesterskabet, men insisterer på, at fokus er andetsteds.

- Lige nu er jeg helt ærligt ligeglad. Jeg prøver bare at score poles og vinde racerløb, siger den 19-årige dansker.

Alligevel føles det som om, at sæsonen nu først for alvor er begyndt.

- Jeg tænkte over det på podiet. I Barcelona manglede vi lidt fart, men potentialet var der. På Le Castellet scorede jeg pole-position, og vi gjorde det godt før mit motorproblem. I den her weekend satte vi det lidt mere sammen, men fik også hjælp, siger Frederik Vesti.

- For at vinde som racerkører skal du være stærk, men du har også brug for held. Vi var lidt uheldige i de første to afdelinger, men havde kæmpe potentiale, og det viste vi denne weekend.

Frederik Vesti jubler over årets første sejr. Foto: Joe Portlock/Getty/FIA Content Pool

Besøget på Red Bull Ring var mere problematisk, end det lyder og lidt af en tur i rutsjebanen.

Planmæssigt satte Vesti, som i denne sæson er skiftet fra det suveræne Prema-team til ART Grand Prix, raceren på første startrække lige bag Dennis Hauger efter en intens fight om pole-position.

Første sprintløb tegnede imidlertid til lidt af en katastrofe. Fra sin startposition som 11’er på den omvendte grid stallede jyden og indledte sit løb bagerst i det 30 mand store felt. Han fik kørt sig op på 13. pladsen eller med andre ord en placering fra pole-position til løb to, idet man her vender de 12 forreste.

På vejen var en ting, men det officielle resultat noget helt andet. I løbet af lørdagen uddelte dommerne 17 (!) straffe.

Frederik Vesti var en af de kørere, som lyttede efter under briefingen, hvor stewards fastslog, at de ville uddele tidsstraffe med rund hånd, hvis man ikke holdt sig inde på banen i sving ni og ti.

Frederik Vesti startede toer i Østrig, overhalede Dennis Hauger på femte omgang og vandt for andet år i træk på Red Bull Ring. Foto: Clive Rose/Getty/FIA Content Pool

Strafregnen vendte op og ned på resultatet, så Vesti blev rykket seks pladser frem til syvendepladsen, hvilket skabte fundamentet for en andenplads i det andet sprintløb.

I hovedløbet forsvarede den dygtige rookie Dennis Hauger sin pole-position, men Frederik Vesti holdt sig lige i nordmandens gearkasse og satte en afgørende overhaling på femte omgang.

Trods et intenst tryk bagfra fra både Prema-kørerne og teamkammeraten Aleksandr Smolyar holdt han fast.

Dennis Hauger udbygger sin føring i mesterskabet, efter han i første løb kørte fra 12. pladsen til sejr og leverede en tredje- og andenplads i de to efterfølgende.

Oliver Rasmussen var tæt på årets første point med en 11. plads og sæsons hidtil bedste resultat for den danske HWA-kører.

Der venter F3-feltet en pause indtil ultimo juli, hvor de kører sammen med Formel 1 på Hungaroring.

I USA vandt et andet dansk talent det ene af weekendens løb, og Christian Rasmussen konsoliderer dermed sin førsteplads i Indy Pro 2000-mesterskabet, som er en amerikansk pendant til F3.

Også Kevin Magnussen var i aktion denne weekend, hvor han sammen med makkeren Renger van der Zande blev toer på Watkins Glen - LÆS MERE HER.

Frederik Vestis anden sæson i F3 er for alvor begyndt. Foto: Dan Istitene/Getty/FIA Content Pool