Stempler ind i mesterskabet

SILVERSTONE (Ekstra Bladet): Tegningen var der til en af de helt store weekender for Frederik Vesti i Formel 2.

En sølle tiendedel manglede til pole-position, men en dårlig start fra første række med alt for meget hjulspin kostede dyrt. Den Mercedes-støttede dansker måtte nøjes med femtepladsen i hovedløbet.

- Jeg ved ikke, hvad der skete, men der er helt sikkert nogle ting, der skal gøres bedre.

Når man staller, som jeg gjorde i Baku, har man for lidt gas, og når man laver hjulspin har man for meget. Vi skal finde rytmen igen. Indtil da havde starterne været sindssygt gode, siger Frederik Vesti til Ekstra Bladet.

Alligevel betyder den anden gode weekend i træk, at Vesti for alvor stempler ind i det meget tætte mesterskab.

- Jeg har været på en kæmpe udviklingstur gennem sæsonen, og det er kun blevet bedre. I denne weekend leverede jeg mit bedste resultat i kval og har scoret point i begge løb.

Frederik Vesti - her med sin far Peter - fik for alvor gang i sin sæson i Barcelona. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Ikke maksimalt, som vi kunne have gjort; vi udnyttede ikke potentialet, men trods alt en weekend hvor vi kom tættere på det. Det skal vi bruge resten af sommeren på. Som jeg forstår det, har jeg fem point op til top fem. Det er meget tæt.

- Min største udfordring har været at sætte en tid hurtigt nok under tidtagning, inden der kommer en rødt flag. Det skete i Bahrain, det skete i Jedda, på Imola og i Monaco. De fire gange har andre været hurtigere til at sætte en tid, hvor jeg bare sad og tænkte, at jeg aldrig fik en omgang.

- Farten har været der. Men jeg har arbejdet med at køre træningen som kval, for det sætter mig bedre op til kvalifikationen. Det har nok gjort den største forskel, siger Vesti.

Og fulgte op med sejr i sprintløbet i Baku. Denne weekend i England var der fremgang i tidtagning og solide point. Foto: Jan Sommer

Det umiddelbare fokus er at score sin første pole-position og vinde sit første hovedløb i F2. Gerne allerede om en uge.

- Jeg elsker Red Bull Ring. Jeg har kørt der siden Formel 4 og har haft resultater i alle weekender der. Så kommer Paul Ricard, hvor jeg tog pole i Formel 3 sidste år og så Budapest, hvor jeg også har kørt meget. Tre gode baner, som jeg glæder mig til.