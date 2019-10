Stikker til rivalen: Ikke for kvik

Max Verstappen kan takke sig selv for, at hans grandprix i Mexico faldt fra hinanden, mener vinderen Lewis Hamilton

MEXICO CITY (Ekstra Bladet): Max Verstappen kan takke sin egen aggressive stil for, at chancen for et mexicansk hattrick gled ud mellem hænderne på ham.

Eller sådan ser vinderen af løbet, den snart seksdobbelte verdensmester Lewis Hamilton, den afgørende situation i grandprixets andet sving.

Man skal være hollænder eller fanatiker for at modsige straffen under kvalifikationen, hvor Red Bull-stjernen ignorerede Valtteri Bottas’ ulykke, men ifølge erfarne Hamilton var der mere end uheld blandet ind i første omgang.

Her var der kontakt mellem de to kørere i anden startrække, hvilket sendte både en Mercedes og en Red Bull i græsset. Hamilton var dog hurtigere til at få rettet bilen og komme tilbage på banen.

Max Verstappen var dog selv ude om det, når hans stil er mere konfronterende end andres, antydede Hamilton.

Max Verstappen fik skader på bilen allerede på første omgang og punkterede siden efter kontakt med Valtteri Bottas. Foto: Marco Ugarte/Pool via REUTERS/Ritzau Scanpix

Kræver hollænderen særbehandling, blev Hamilton spurgt efterfølgende.

Svaret lød ‘jep’.

Briten lagde ikke skjul, at han fandt den aggressive tilgang mindre klog.

- Hver kører er forskellig. Nogle er kloge. Nogle er meget kloge, aggressive og nogle mindre kvikke.

- Gennem erfaring giver du nogle mere plads end andre. Andre behøver du ikke, fordi de er respektfulde.

- Men med Max er det meget sandsynligt, at du kører sammen med ham, hvis du ikke giver ham ekstra plads. Så det gør du for det meste, siger Hamilton.

- Som I har set til andre løb, giver jeg altid Max masser af plads; det er det klogeste at gøre. Men der var ikke meget plads til at give plads.

Sebastian Vettel var enig i analysen af Red Bull-kometens kørsel.

- Bare copy-paste. Det er sandt, svarede han.

Lewis Hamilton er så godt som sikker på at sikre sine sjette VM-titel næste weekend i Texas. Foto: Carlos Jasso/Reuters/Ritzau Scanpix

Max Verstappen var naturligvis uenig.

- Jeg fik en god start, og jeg tror, Lewis blev skubbet ud i græsset af en Ferrari, så han mistede noget momentum. Han kom tilbage på ydersiden af sving et og gik dybt i sving to for at forsvare, så jeg var nødt til at køre ud på græsset for at undgå ham, siger hollænderen.

Dommerne fandt det ikke nødvendigt at kigge nærmere på episoden, som startede en negativ spiral for Verstappen. Nogle omgange senere punkterede han og var nede at vende som sidst, før han kørte en sjetteplads hjem.

