Stikker til vinderen: - Han laver 'en Magnussen'

Charles Leclerc bliver nu beskyldt for, at han lavede 'en Magnussen' på vej mod sejren på Monza

Se også: Født til Formel 1: - Hans mor slog Magnussen

Kevin Magnussen har efterhånden fået opbygget sig et ry for at være en noget uren kører i Formel 1-feltet.

Danskeren er så beskidt, at han nu er blevet et helt begreb. I hvert fald hvis man skal tro 1997-verdensmesteren Jacques Villeneuve.

Canadieren er nu blevet 48 år og han peger på, at søndagens vinder på Monza, Charles Leclerc, undervejs gik over stregen i duellen mod Lewis Hamilton.

- Du er nødt til at dømme ham på samme måde som alle andre kørere, og i søndags lavede han 'en Magnussen' – det er sandheden, siger Jacques Villeneuve ifølge Motorsport-Magazin.

Villeneuve roser 21-årige Leclerc for at have styr på løbet og køre til grænserne, men måske også over dem.

- Da han lavede sit udfald inden den anden chikane, på det mest farlige sted – hvis det havde været på en anden bane, eller det havde været en anden kører, så var der blevet uddelt en straf, siger Villeneuve.

Se også: Kevin er den farligste i F1: Det er langt over grænsen

Se også: 'Slemme Kevin' i fint selskab

Fotos: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

Se også: Kæmpe Kevin-antiklimaks: - Åh, fuck

Se også: F1-stjerner i krig: - Mislykket karriere

Leclerq fik en slags advarsel, men den er ligegyldig.

- Jeg kan ikke lide det sort-hvide flag, for det er som at give en joker.- Så har du lov til en dum handling i løbet, og så vil de snart begynde at misbruge det - måske afhængigt af, om det overføres til næste løb, siger Villeneuve.

Jacques Villeneuve kørte Formel 1 fra 1996 til 2006, men efter en samlet andenplads i 1996 og mesterskabet i 1997, så gik det ned ad bakke resten af Formel 1-karrieren.

21-årige Charles Leclerc har nu to Formel 1-triumfer på stribe og ligger nummer fire sammenlagt i årets VM-serie, hvor Kevin Magnussen er nummer 16 efter flere kontroversielle hændelser i løbet af sæsonen.

Se også: Anklager superstjerne: Hjulpet af dommerne

Stikker til tidligere F1-verdensmester: Utroværdig og helt ligegyldig

Se også: Udenlandsk skulderklap: Stærkt, Kevin

Se også: Sandheden bag F1-mystik: - Han blev rasende

Se også: 'Suck my balls': - Det er overvurderet